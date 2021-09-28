«Просим явиться к следователю!»: в Краснодаре появился новый вид мошенничества

На этот раз аферисты перевоплощаются в правоохранителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тревожные СМС с просьбой помочь попавшему в ДТП родственнику и звонки из банков с новостями о списании средств, похоже, уже не популярны. Жители на подобный развод мошенников уже не реагируют. Потому ушлые дельцы придумывают все новые и новые схемы обмана. На этот раз аферисты перевоплощаются в правоохранителей. Под видом бдительных сотрудников в погонах они присылают повестки на допрос.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», новый вид мошенничества набирает обороты в Краснодаре. Человеку от сотрудников полиции якобы направляется повестка о вызове на допрос. В ней гражданина просят явиться в отдел, причем в качестве подозреваемого по уголовному делу, например, по статье «Мошенничество».

О том, что повестка поддельная, с первого взгляда обывателю определить сложно. А уж в стрессовой ситуации об этом вряд ли кто-то задумается.

- Дело в том, что повестка соответствует требованиям: на ней стоит синяя печать отдела полиции, расположены все реквизиты, указаны фамилия, имя и отчество, а также звание сотрудника, отдел полиции, адрес и кабинет, в который нужно явиться в назначенное время, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарский адвокат Валентина Перебякина. – Такую повестку получила одна из моих клиенток. Когда мы обратились в тот самый отдел полиции, откуда якобы она направлялась, оказалось, что это мошенники. Печать липовая, а сотрудника с такой фамилией там никогда не числилось в штате.

Вот такие повестки рассылают мошенники. Фото: instagram.com/advokat_perebiakina

Стоит сказать, что в послании указан дополнительно мобильный номер, позвонив на который юрист и распознала, в чем суть обмана. По телефону неизвестные сообщают о том, что гражданин брал заём в микрофинансовой организации несколько лет назад. После этого скрылся, а теперь у него проблемы с законом.

- А дальше классика жанра - у вас есть возможность договориться. Если вы это сделаете, то уголовное дело будет закрыто, - уточняет Валентина Перебякина.

БДИ!

В подобных случаях правоохранители просят быть бдительными жителей города. Незнакомым людям деньги не следует переводить ни при каких обстоятельствах.

- В случае если вы получили повестку, но она вызывает у вас сомнение, лучше позвонить по номеру, который известен всем: 02, - советует юрист.

У дежурного можно уточнить, действительно ли по вашему адресу направлялись «письма счастья».