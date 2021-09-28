В Краснодарском крае снижается заболеваемость коронавирусом. Вы удивитесь, как объясняют это врачи

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Эпидобстановка на Кубани медленно, но верно улучшается. Конечно, в ковидных госпиталях по-прежнему немало пациентов. Однако, что отмечают врачи, с каждым днем число новых случаев заболевания COVID-19 все меньше.

- На прошлой неделе зафиксировано 1604 случая заболевания, что на 3,6% ниже, чем неделю назад, - сообщала специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Татьяна Межевая. - А на побережье заболеваемость снизилась на 15%.

При этом массовых вспышек заражения в регионе нет.

- Последние несколько недель количество госпитализированных пациентов стало незначительно, но снижаться, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» замглавного врача по организационно-методической работе Специализированной клинической инфекционной больницы Алексей Баталов. - Первая у нас была весной 2020 года, вторая - в холодное время 2020-2021 года. С июня нынешнего года мы вошли в третью волну, в которой остаемся до сих пор. Сначала у нас был введен локдаун, сейчас же подобных ограничений нет. Но мы уже стали широко использовать вакцину.

По словам врача, именно массовая вакцинация, которая полным ходом идет на Кубани, помогает облегчить работу медиков в ковидных госпиталях. При этом именно прививка на данный момент считается самым эффективным способом защитить себя и своих близких. Никаких новых способов, как обезопасить свой организм, не изобрели.

- В реанимациях привитых пациентов нет. Те, кто вакцинирован, переносит коронавирус в легкой форме, и, как правило, лечится дома, - добавляет Алексей Баталов. - При этом отмечу, если человек сделал прививку, но все равно был госпитализирован, то, скорее всего, у него еще не выработался иммунитет, либо вакцина была поставлена в тот момент, когда человек уже был болен, но бессимптомно. Именно поэтому важно перед прививкой врачу рассказать честно о своем самочувствии.

К слову, «Спутник», которым прививают жителей Кубани, помогает защититься от всех известных штаммов коронавируса.

По последним данным, уже сейчас вакцину получили около двух миллионов местных жителей. Больше всего привитых людей в Краснодаре.

- Самым вакцинированным районом можно назвать Кавказский. Здесь прививку от COVID-19 сделали 107,2% жителей от планового показателя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - В пятерке лидеров также Динской (78,8%), Курганинский (71,9%), Калининский (71,7%) и Апшеронский (71,3%) районы.

Как говорят медики, откладывать прививку не стоит - у организма должно быть время, чтобы сформировать барьер. Кстати, это касается не только первичного укола.

- На ревакцинацию могут смело отправляться все, кто прививался или переболел больше 6 месяцев назад. Утвержденного уровня антител для принятия решения о вакцинации после болезни или ревакцинации нет, - объясняет «КП» - Кубань» замглавного врача по организационно-методической работе Специализированной клинической инфекционной больницы Алексей Баталов.

Со временем титр антител будет снижаться, поэтому стоит поспешить и вновь усилить защиту.

- Никто не говорит, что это будет последняя волна. Мы прогнозируем, что в скором времени могут быть подъемы заболевания, - добавляет Алексей Баталов. - Поэтому затягивать с прививкой не стоит, тем более что скоро начнет расти количество сезонных заболеваний.

НА ЗАМЕТКУ

Пункты вакцинации работают во всех городах и районах края, список доступен на сайте краевого минздрава. Узнать, где меньше очередь ожидания и сколько вакцины в каждом из пунктов в наличии, можно с помощью чат-бота в телеграме @vac23_bot и на сайте.

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