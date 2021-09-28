Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 сентября 2021 года: на Кубани стали чаще госпитализировать детей с диагнозом COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стали чаще госпитализировать детей с диагнозом COVID-19. Это связано с резким ростом штаммов инфекции. Об этом рассказала главный детский инфекционист Краснодарского края Нафисет Тхакушинова.

Отмечается, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от инфекции поставили почти два миллиона человек. Только в Краснодаре вакцину от COVID-19 получили почти полмиллиона жителей.

Считается, что вакцинация взрослых защищает детей. Ведь прививка для несовершеннолетних жителей Кубани не предусмотрена. Но иммунитет, полученный одним или двумя родителями, снижает риск заражения в семье.

Отмечается, что причиной роста случаев заражения инфекцией среди детей стало появление новых штаммов коронавируса. Сейчас лечение в краевых клиниках проходят 149 детей, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.

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