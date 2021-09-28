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Здоровье28 сентября 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 сентября 2021 года: на Кубани стали чаще госпитализировать детей с диагнозом COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 сентября 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стали чаще госпитализировать детей с диагнозом COVID-19. Это связано с резким ростом штаммов инфекции. Об этом рассказала главный детский инфекционист Краснодарского края Нафисет Тхакушинова.

Отмечается, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от инфекции поставили почти два миллиона человек. Только в Краснодаре вакцину от COVID-19 получили почти полмиллиона жителей.

Считается, что вакцинация взрослых защищает детей. Ведь прививка для несовершеннолетних жителей Кубани не предусмотрена. Но иммунитет, полученный одним или двумя родителями, снижает риск заражения в семье.

Отмечается, что причиной роста случаев заражения инфекцией среди детей стало появление новых штаммов коронавируса. Сейчас лечение в краевых клиниках проходят 149 детей, 8 из них находятся в тяжелом состоянии.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 28 сентября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 43 заболевших.

Коронавирус в Анапе 28 сентября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 12 человек.

Коронавирус в Сочи 28 сентября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 29 жителей.

Коронавирус в Геленджике 28 сентября 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 28 сентября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 3 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 28 сентября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у двух человек.

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