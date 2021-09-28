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Происшествия28 сентября 2021 11:12

Громкий хлопок и пламя: в Краснодаре огонь с мусорных баков перекинулся на автомобили

ЧП произошло вечером, 27 сентября
Юлия ЧУБАКОВА
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На месте мусорных баков сейчас настоящие пепелище

На месте мусорных баков сейчас настоящие пепелище

Вечером, 27 сентября, во дворе на улице 40 лет Победы было неспокойно - здесь загорелись мусорные баки. Возгорание произошло в 16:20.

- Сначала мы услышали громкий хлопок, а потом увидели огромное пламя, - рассказали “КП”-Кубань” жители дома.

Полыхающие мусорные баки на улице 40 лет Победы в Краснодаре
Видео: bvk_mkr_vostochka

Огонь полыхал недолго - на его ликвидацию сразу же приехали службы. Однако ближе к ночи, в 22:20, ситуация повторилась: мусорки загорелись вновь. От пламени, которое распространилось на 10 м², пострадали стоящие рядом машины - огонь перекинулся на 3 автомобиля. От жара поплавились оконные дефлекторы легковушек.

От пламени пострадали легковушки, стоящие рядом

От пламени пострадали легковушки, стоящие рядом

По предварительным данным, в первичном инциденте оказалась виновна одна из жительниц дома - женщина жгла бумажки около мусорных баков. Ее выходку зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения. Сначала подозреваемая зашла в лифт со стопкой бумаг, а потом отправилась к мусорке. Там она устроила поджог.

Подозреваемую в пожаре зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: кадр из видео

Подозреваемую в пожаре зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: кадр из видео

Однако причина повторного возгорания до сих пор неизвестна. На месте мусорных баков сейчас настоящее пепелище.

Огонь поплавил дефлекторы машин

Огонь поплавил дефлекторы машин

- Сейчас на месте происшествия идет разбирательство, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Пожарные подразделения проводят проливку, чтобы возгорания не повторились вновь

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Женщина жжет бумаги на мусорке, которая дважды загорелась на улице 40 лет Победы в Краснодаре
Видео:

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