Кубанская ярмарка в Краснодаре 2021: когда пройдет, сколько продлится и как добраться

Фото: kuban-fair.ru

Стали известны даты проведения Кубанской ярмарки в Краснодаре 2021. Она продлится четыре дня – с 30 сентября по 3 октября – и соберет ведущих фермеров региона. Всего – 500 человек.

На Кубанской ярмарке в Краснодаре 2021 сотрудники предприятий сельского хозяйства и переработки представят продукцию собственного производства. Это больше тысячи товаров от 50 фермерских и подсобных хозяйств.

Напомним, что Кубанская ярмарка в Краснодаре 2021 продлится до 3 октября. У покупателей будет четыре дня, чтобы познакомиться с фермерами и приобрести продукцию хозяйств.

Отметим, что Кубанская ярмарка в Краснодаре 2021 уже по традиции пройдет в комплексе «Экспоград Юг». Он находится по адресу Конгрессная, 1.

Организаторы Кубанской ярмарки в Краснодаре 2021 поделили выставку на несколько кластеров. Это рыба и морепродукты, товары народных промыслов, копчености и колбасные изделия, виноделие и пивоварение, свежее мясо и птица, молочная продукция и кондитерские изделия, овощи и фрукты, саженцы, бакалея и пчеловодство.

Такое решение облегчит посещение ярмарки. Специальные стенды появятся во всех уголках комплекса.

Также жителей волновал вопрос, как добраться на Кубанскую ярмарку в Краснодаре 2021. Из-за выставки продлят сразу несколько городских маршрутов. Так, до комплекса «Экспоград Юг» можно будет добраться на автобусах №1, 31, 62 и 75.