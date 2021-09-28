Деньги из песка: дюны Анапы разворовали на 2,5 миллиона рублей

Песчаные дюны воруют. Фото: ОМВД по Анапе

Добывать деньги буквально из песка придумали деляги в Анапе. Они пригнали с десяток строительных машин и экскаваторов, раскопали карьер в почти 2 тысячи квадратных метров и организовали бизнес в хуторе Веселая горка.

- У представителей общества с ограниченной ответственностью конфисковали 21 единицу техники, из них 4 экскаватора, 1 бульдозер, 16 грузовых автомобилей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ОМВД по городу Анапа.

Сейчас проводится проверка по факту обнаружения карьера. Правоохранители примут процессуальное решения по ее итогам.

- Это не дюны у моря, которые славятся на всю страну. Карьер, где поймали расхитителей, находится в 40 километрах от Черного моря, - уточнили в мэрии Анапы.

Напомним, песчаные дюны - особенность Анапы. Природные насыпи уникальны для курортов Краснодарского края. От Сочи до Анапы вдоль побережья почти все пляжи галечные. Но Анапа обрела популярность среди туристов именно этой достопримечательностью. За белый мелкий песок курорт обрел славу детского.