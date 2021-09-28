Такого никогда не было: Роботы-саперы станцевали вальс

Синхронные движения техники покорили всех участников учений. Фото: Евгения ХИЛЬКО

28 сентября на полигоне в Молькино, что находится в Краснодарском крае, стартовали масштабные международные учения «Дружба-2021». Спецназовцы Пакистана прибыли на Кубань для обмена опытом. Военнослужащие двух стран будут отрабатывать взятие штурмом здания и освобождения «заложников». И это лишь малая часть задач, которые стоят перед бойцами.

В день открытия перед военными с напутственными словами выступило руководство. А после бойцы переместились на плацдарм, где иностранным гостям показали лучшее, что есть на вооружении у России. Но, конечно, самая эффектная часть открытия - танец многотонных машин.

- На полигоне Краснодарского края впервые во время учений роботы «Уран-6» и МИКР исполнили вальс. Ранее "танцевали" танки, но именно этот вид техники никогда для этого задействован не был, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель совместных российско-пакистанских учений, полковник Александр Лепешкин.

На площадке, где обычно совершают посадку вертолеты, разместились два робота-сапера. Многотонные машины выполнили сложные фигуры в такт музыке на ограниченном участке. На фоне грозных машин под классическую музыку пара исполнила бальный танец.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», главная задача таких роботов - разминирование. А особенность этой техники в том, что внутри комплекса нет человека. Оператор может управлять роботом на удалении до 800 метров. А все дело в том, что на устройстве имеется четыре видеокамеры высокой четкости, которые обеспечивают круговой обзор.

Еще один интересный факт - несмотря на небольшие габариты и вес в 6-7 тонн, машина способна выдерживать подрыв до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.