Суд признал виновным полковника за катастрофу вертолета Ми-28 под Кореновском

У Евгения Суходольского в подчинении были два погибших пилота. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Военный суд закончил процесс над командиром по делу о крушении вертолета Ми-28Н. Перед законом за авиакатастрофу в Краснодарском крае предстал бывший командир 55-го отдельного вертолетного полка, дислоцированного в Кореновске, полковник Евгений Суходольский. Напомним, трагедия случилась в декабре 2019 года. Тогда недалеко от станицы Платнировской Кореновского района рухнул вертолет. На борту находилось два человека – они погибли. Позже выяснилось, что жертвами авиакатастрофы стали командир экипажа подполковник Александр Склянкин и второй пилот, майор Руслан Кушниренко.

- Следствием установлено, что в соответствии с планом учебных полетов 11 декабря 2019 года в 17:10 экипаж вертолета Ми-28 вылетел для выполнения контрольного полета в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель Военного следственного управления СК РФ по ЮВО Диана Еловская.

В связи с резким ухудшением погоды командир экипажа принял решение вынужденно посадить вертолет вне аэродрома. Она была выполнена в 18:29, о чем доложил пилот.

- Зная о том, что сложившиеся метеоусловия не соответствуют минимуму погоды, при которых разрешено совершать полеты, Евгений Суходольский нарушил требования руководящих документов, - объясняет Диана Еловская.

Как говорят следователи, полковник не прекратил полеты. Более того, он отдал распоряжение двум опытным пилотам. Заместитель по летной подготовке подполковнику Александр Склянкин, не прошедший обучение на право управления вертолетом этого типа, и заместитель командира вертолетной эскадрильи майор Руслан Кушниренко должны были перегнать Ми-28 с места вынужденной посадки на аэродром базирования.

Пытаясь выполнить поставленную командиром задачу, погибли два самых опытных пилота полка.

- Несмотря на непогоду, прибывшие офицеры, исполняя полученное указание, подняли вертолет в воздух, - говорит «КП» - Кубань» представитель Военного следственного управления СК РФ по ЮВО Диана Еловская. - Приблизительно через 8 минут произошло столкновение Ми-28 с землей.

Кроме того, сама винтокрылая машина стоимостью около 1 млрд рублей была разрушена и восстановлению не подлежала.

Евгений Суходольский свою вину не признавал. Однако суд счел, что именно полковник должен ответить за катастрофу вертолета «Ночной охотник». Его признали виновным в "Превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий". За это полковника приговорили к пяти годам тюрьмы.

- Иск о возмещении причиненного государству ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, - добавляет Диана Еловская. - До решения этого вопроса суд сохранил арест, наложенный на имущество осужденного.

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