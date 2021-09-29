Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 сентября 2021 года: около 45 тысяч жителей Кубани повторно вакцинировались от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 45 тысяч жителей Кубани повторно вакцинировались от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что повторную прививку ставят людям спустя полгода после болезни или получения первой вакцины. Она вырабатывает антитела, которые защищают организм даже от новых штаммов инфекции.

Кстати, для ревакцинации используется препарат «Спутник Лайт». Считается, что он эффективен на 80%. Средство формирует иммунитет в течение месяца, или 28 дней.

Напомним, что вакцинация остается лучшим способом борьбы с инфекцией. Сейчас на Кубани работают свыше 300 пунктов вакцинации. Сразу 60 прививочных кабинетов развернуто в Краснодаре. В том числе три из них работают круглосуточно.

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