Детки и монетки

Фото: кадр из видео

Часто приходится слышать, к каким безбашенным монстрам попадают наши дети и внуки, впервые отправляясь в детский сад. Особенно это заметно с возросшим количеством частных садов, куда родители ежемесячно относят свою «кровную» двадцатку и почему-то начинают думать, что теперь ответственность за детей несут исключительно педагоги.

Непростой переломный момент в российской истории – переход от плановой экономики к рыночной пока еще не перерос в эпоху уважения к бизнесмену в обществе: люди, строящие бизнес с душой, искренне радеющие за свое дело, по-прежнему подвергаются нападкам в социуме. Отношение формируется по принципу «я заплатил – я прав». И такое отсутствие конструктивного диалога, особенно в сфере частного дошкольного образования, часто заканчивается неприятными ситуациями для обеих сторон.

Дети играются – взрослые ругаются

Следком возбудил уголовное дело на основании видео из одного из частных детских садов на улице Красюка в Краснодаре. На кадрах с детсадовской камеры: малыш (согласно комментариям мамы – с задержкой развития) подвергается нападкам ребенка, который вначале толкает его, потом, когда обиженный мальчик падает, дважды наступает на малыша и убегает. При этом воспитатель не реагирует. В своих комментариях мама утверждает, что ребенок кричит и плачет, но, если рассмотреть картинку внимательно, заметно, что ребенок даже не пытается отбиваться, а его мимика напоминает обычные всхлипывания.

После этого воспитателя уволили, остальные сотрудники