Детский бассейн в Сочи отремонтируют за счет местного бюджета

Фот: ЧП Сочи

О том, что в помещении детского бассейна на улице Юных ленинцев в Сочи "плачут" стены, с потолка льется вода, а штукатурка падает огромными кусками, сообщили родители ребят, которые ходят сюда заниматься. Мамы и папы посетовали на то, что их дети там подвергаются опасности. И выгрузили фото в городские паблики.

Фото: ЧП Сочи

- На самом деле воспитанники и 10 тренеров детской спортивной школы № 2 переведены в бассейн на улице Поярко, который был отремонтирован в 2018 году. В бассейне на Юных ленинцев сейчас никто не занимается, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в администрации Сочи. - В здании начался демонтаж в отдельных помещениях, из-за ветхого состояния сооружения над одним из лестничных пролетов частично осыпалась штукатурка. На ремонт бассейна потребуется 70 млн рублей, проектная документация для проведения капитального ремонта уже подготовлена, она прошла госэкспертизу. В скором времени будет определен подрядчик.