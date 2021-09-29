Опасные развлечения: в администрации Краснодара прокомментировали ситуацию со сломанной детской площадкой

Так выглядят уличные карусели на Геодезической Фото: tipicalkrd

Хлипкие горки, сделанные из некачественного материала, сломанные перекладины и полуразвалившиеся карусели. Так выглядит детская площадка на улице Геодезической, 4, в Краснодаре.

Фото: tipicalkrd

- Площадка совершенно непригодна для игр, - жалуются родители. - Дети здесь с легкостью могут что-нибудь сломать. Куда обращаться по этому поводу, мы не знаем. Но очень хотим, чтобы наши дети играли в комфортных и безопасных условиях.

Площадка была установлена несколько лет назад одной строительной компанией города.

Площадка совершенно непригодна для детских игр. Фото: Фото: tipicalkrd

- Детский городок не находится на балансе городских служб. Земельный участок под ней не отмежеван и не имеет кадастрового номера. Для финансирования работ по благоустройству площадки нет никаких правовых оснований, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Однако сейчас этот вопрос взял на контроль депутат городской Думы Алексей Волощук. Он уже обратился в департамент архитектуры и градостроительства для того, чтобы оформить необходимую документацию и приступить к благоустройству участка.

Фото: tipicalkrd

- Пользование некоторыми элементами площадки может быть опасным для детей, - заявил депутат. - Сейчас огородили площадку сигнальными лентами, то есть ограничили доступ к изношенному игровому оборудованию.

К благоустройству территории приступят после строительства инженерных сетей, запланированных вблизи участка.

- В ближайшее время планируется организовать встречу с участием депутата, профильных департаментов администрации, чтобы ускорить оформление земельно-правовой документации и благоустройство площадки, - добавили в администрации города.