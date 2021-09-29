Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 11:44

Три самолета в Сочи поразили молнии

Одно воздушное судно село в аэропорту Краснодара, остальные благополучно приземлились на курорте
Елена МОСКАЛЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя эти ЧП случились еще 25 сентября, когда в Сочи бушевала непогода, стало известно об этом только сейчас. Когда самолеты нескольких авиакомпаний подлетали к курорту, в них попали молнии. Об этом пилоты тут же сообщили диспетчерам.

- У нас данные о попадании молнии в три воздушных судна, - прокомментировали сайту "КП"-Кубань" в сочинском аэропорту. - Воздействию электрических разрядов подверглись рейсы Уральских авиалиний, Nordwind и Azur Air. Последний ушел на посадку в Краснодар. Это был рейс из Екатеринбурга.

Остальные два самолета после того, как покружили над курортом, сели в сочинском аэропорту. Все три самолета благополучно приземлились, никто из пассажиров не пострадал.

- Однако у самолета, который сел в Краснодаре - он летел по маршруту Екатеринбург-Сочи, - есть следы от разряда молнии, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Сейчас борт на ремонте. А всех пассажиров доставили в Сочи на автобусах.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Это большая редкость

- Попадание молнии в самолет – редкость, - говорит пилот Владимир. - Современные лайнеры оборудованы приборами, которые уводят молнию вбок от самолета. Разряд даже не касается обшивки. И то, что в три самолета попали молнии, случай редкий. Хотя все же бывали случаи, когда молнии пробивали корпус лайнера. Но самолет состоит из сплава алюминия, просто прогорали дырки, лайнеры после этого спокойно садились.

СочиИнтересное