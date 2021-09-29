Три самолета в Сочи поразили молнии

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хотя эти ЧП случились еще 25 сентября, когда в Сочи бушевала непогода, стало известно об этом только сейчас. Когда самолеты нескольких авиакомпаний подлетали к курорту, в них попали молнии. Об этом пилоты тут же сообщили диспетчерам.

- У нас данные о попадании молнии в три воздушных судна, - прокомментировали сайту "КП"-Кубань" в сочинском аэропорту. - Воздействию электрических разрядов подверглись рейсы Уральских авиалиний, Nordwind и Azur Air. Последний ушел на посадку в Краснодар. Это был рейс из Екатеринбурга.

Остальные два самолета после того, как покружили над курортом, сели в сочинском аэропорту. Все три самолета благополучно приземлились, никто из пассажиров не пострадал.

- Однако у самолета, который сел в Краснодаре - он летел по маршруту Екатеринбург-Сочи, - есть следы от разряда молнии, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Сейчас борт на ремонте. А всех пассажиров доставили в Сочи на автобусах.

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Это большая редкость

- Попадание молнии в самолет – редкость, - говорит пилот Владимир. - Современные лайнеры оборудованы приборами, которые уводят молнию вбок от самолета. Разряд даже не касается обшивки. И то, что в три самолета попали молнии, случай редкий. Хотя все же бывали случаи, когда молнии пробивали корпус лайнера. Но самолет состоит из сплава алюминия, просто прогорали дырки, лайнеры после этого спокойно садились.