Вартан Саркисян: «Сейчас главный тренд – это красивая улыбка»

Вартан Саркисян.

- Вы основали известную сеть клиник «Медисса Арт». Трудно одновременно быть и предпринимателем, и стоматологом?

- Это просто невозможно. И сейчас я именно стоматолог, а управлением клиники занимается моя супруга Маргарита. И сегодня клиника успешно работает во многом благодаря ей. Мы команда, мы оба нацелены на результат и вместе добиваемся поставленных целей.

- И все же для стоматологической клиники крайне важно имя врача. В 2019 году вас номинировали на премию «Человек года» и в итоге назвали «Лучшим стоматологом-ортопедом». В 2020 году вас награждали трижды. Что для вас значит такое признание?

- Только одно - ответственность. Когда тебя называют лучшим в твоем деле, то это не повод расслабляться. Наоборот, после этого к тебе предъявляют еще больше требований - и пациенты, и коллеги. И ты сам должен понимать, что залог успеха - это непрерывное развитие. Некоторые врачи добиваются поставленных целей, а потом начинают заниматься коммерцией и фактически уходят из профессии. Но для меня каждый успех - это лишь еще один шаг вперед.

Хотя, безусловно, это признание очень важно, поскольку еще больше повышает уровень доверия со стороны пациентов. К нам приезжают со всей России, стран СНГ, Европы. Имя, которое мы заработали за прошедшие годы, очень дорогого стоит. Во всех смыслах. Я говорю и про деньги, и про вложенное время и моральные усилия. Поверьте, это очень непросто. А когда ты достигаешь нового уровня мастерства, это качество нужно поддерживать, то есть отдаваться работе еще сильнее. Постоянное обучение и развитие - вот то, ради чего я пришел в эту интереснейшую профессию.

Побороть страх похода к стоматологу можно, главное попасть в хорошие руки.

- И поэтому вы выбрали такое сложное направление - тотальные реставрации?

- Отчасти да. Некоторые стоматологи пытаются научиться делать все, но это тупиковый путь. В итоге они просто «сгорают» от перегрузок на работе и иногда вообще уходят из профессии. Я же решил, что нужно выбрать какую-то перспективную и узкоспециализированную нишу и развиваться именно в ней. Ей и стали тотальные реставрации - очень сложные процедуры, которые требуют довольно много времени. Но, с другой стороны, это не «конвейер», так что у меня есть время и на семью. И это еще одна причина, почему я выбрал именно такое направление.

- Тем не менее по количеству проведенных процедур вы даже попадали в Книгу рекордов России - как так получилось?

- В каком-то смысле это было совпадение, потому что обычно мы проводим в месяц 10-15 высокотехнологичных работ. Но тогда количество пациентов оказалось так велико, что мы довели эту цифру до 21 - и да, это был рекорд. Потому это очень трудно. Но, конечно же, такие рекорды случайностью не назовешь - скорее, это показатель высокого технологического и профессионального уровня нашей клиники.

- Насколько вообще сейчас для людей важна красивая улыбка? И какие услуги пользуются особенно большим спросом?

- Сейчас мы видим сильный тренд на установку виниров, и я уверен, что в ближайшие годы он только увеличится. Предпочтения людей со временем меняются. В тренде то покупка автомобиля, то дорогого смартфона или дорогой одежды. Но сейчас все понимают, что красивая улыбка намного важнее всех этих материальных благ. К примеру, житель густонаселенного города вполне может обходиться без машины, а красивые зубы - это то, что помогает производить хорошее впечатление и быть успешным в обществе. Правда, с учетом растущего спроса на виниры, скорее всего, возникнет дефицит в стоматологах, которые умеют делать качественные и эксклюзивные работы. Мы это можем, и наши услуги будут становиться все более востребованными.

- Важность улыбки люди осознали. А как быть со страхом похода к стоматологу - его они уже перебороли?

- На самом деле, стоматологов нужно бояться. Но только плохих. И важно уметь отличать плохих от хороших. К сожалению, сейчас не все на это способны - люди выбирают клинику по отделке помещений или внешности врача. Что, конечно же, неверно. Как правило, даже по Instagram видно, что на самом деле могут делать в том или ином медицинском учреждении. И видно, когда просто ставят чужие фотографии, пытаясь ввести людей в заблуждение. В моем Instagram вы найдете только реальные фото - меня и моих пациентов, результатов моей работы. А что касается страха бормашины, то его побороть очень просто. Главное попасть в хорошие руки.