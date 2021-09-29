Чуть не сгорела заживо: исповедь девушки с ожогами по всему телу

Фото: ____iammai____

Тот февральский день 2011 года Маргарита Нам и ее семья запомнят на всю жизнь. Трагедия, которая разыгралась в частном доме в станице Неберджаевской Крымского района, навсегда оставит след в сердцах родных пострадавшей девочки, а на ее теле – сильные ожоги и шрамы.

Маргаритке здесь три года. Фото: ____iammai____

Утром, как обычно, все разбежались по делам, а девятилетняя Маргаритка осталась одна, она училась во вторую смену. Девочка захотела разжечь печку. Была зима, возиться с ней приходилось ежедневно. Третьеклассница взяла спички и жидкость для розжига. В какой-то момент горящая спичка упала, а огонь перекинулся на одежду девочки.

- В шоковом состоянии я не заметила, что на мне горит синтетическая пижама. Она полностью расплавилась на коже. После того, как я уронила спичку в жидкость, я побежала выносить документы на улицу, в это время у меня горела рука, но я на это не обратила внимания. Я выбежала на улицу и начала кататься по снегу. На мой крик прибежали соседи, а потом приехала скорая. Помню, что когда ехала с медиками, мама остановила машину…- рассказала «КП»-Кубань" Маргарита Нам.

Фото: ____iammai____

Девочку спасли, хотя ожоги были очень сильные – 3 и 4 степени тяжести. Чтобы защитить ребенка от боли, медики через день вводили маленькую Маргариту в наркоз, а потом снимали бинты и делали новую перевязку. В больнице девочка провела полгода, а потом началась реабилитация. Она длилась три года. Требовались бесконечные операции, а еще моральные силы.

- Я боролась с ужасными контрактурами, деформациями, рубцами, каждый раз доказывая самой себе, что я могу быть собой, что я такая же, как и все. Волосы под ежик, постоянные спортивные костюмы - долгое время я просто не могла привыкнуть к своему внешнему виду. Мне казалось, что я просто чудовище, - признается Маргарита. - Несколько лет я просто тонула в море своих комплексов, в каком-то смысле даже шугалась людей.

Фото: ____iammai____

Всего 20-летняя девушка пережила 13 операций. Но в 2015 году Марго сказала «стоп» непрерывным медицинским вмешательствам. Она больше не хотела никому и ничего доказывать. Тогда ей было всего 14, но именно с этого момента она поняла, что многочисленные ожоги – часть ее самой, а главное всегда находится не снаружи, а внутри. С годами эта мысль укрепилась. А с ней и вера в себя.

- Благодаря своей семье я смогла перебороть все преграды, что встретились мне на пути. Теперь помогают и друзья, - делится Маргарита. – Шрамы перестали мешать моей жизнеспособности, и я до сих пор не вижу смысла их убирать. За все это время они стали частью меня, тем, без чего я - не я. Я нахожу это своей особенностью, которую в себе очень люблю. Мне не хочется это скрывать, мне хочется говорить об этом. О том, что то, как ты выглядишь не самое важное в жизни. Важно оставаться человеком и уметь сострадать. Это то, что делает по-настоящему счастливым.

Фото: ____iammai____

После школы Маргарита поступила на журфак в Ростове-на-Дону, но ушла из университета. С 2018 года живет в Санкт-Петербурге, много путешествует и работает менеджером по организации различных мероприятий - лекций, мастер-классов.

Фото: ____iammai____

«Я страшная», «я неинтересная», «я хуже, чем они», «я инвалид» - эти ярлыки, навешанные обществом, больше не волнуют Марго. Теперь она старается жить в гармонии с собой и с миром. А тем, кто борется со своими комплексами, желает внимательно присмотреться к себе.

- Я занимаюсь организацией различного рода мероприятий: музыкальные фестивали, духовные практики, стояние на досках садху, чайные церемонии, мастер-классы и лекции на тему здоровья - в общем всем, что интересно самой. В принципе, все творчество мне близко, но свое предпочтение я всегда отдавала музыке, а конкретно вокалу, и сейчас активно продолжаю развиваться в этом направлении, - рассказывает Маргарита. - Сейчас я чувствую себя прекрасно. За последний год в моей жизни поменялось очень много вещей, появилось больше уверенности в себе и в собственных силах. В моем мире не существует комплексов - есть задачи, направленные на улучшение себя, самосовершенствование. Конечно, большую роль во всем этом сыграл ожог. Он наглядно продемонстрировал мне то, что все начинается с самовосприятия. Золотое правило морали гласит: «Относись к людям также, как хочешь, чтобы они относились к тебе». С принятием себя ситуация обстоит противоположным образом: «Относись к себе так, как хочешь, чтобы относились к тебе». После появления этой формулы в моей жизни пропали оскорбления, жалость, косые взгляды и пр. Появилось много душевного тепла, небезразличных людей, доброты и любви.

Фото: ____iammai____

- Я бы посоветовала каждому подойти к зеркалу, заглянуть туда и постараться разглядеть там самого близкого и родного человека, который никогда не оставит, не предаст и поддержит в трудную минуту. Постараться найти там взгляд, полный нежности, безусловной любви, тепла и доброты. Я думаю, с таким союзником в зеркале, все трудности окажутся по плечу. Вспоминать про него почаще и заботиться о нем, - советует девушка.