Краснодар в душе и сердце, но все чаще - в пробках

Пробки на въездах - это еще полбеды

Последнюю неделю разговоры о краснодарской агломерации выглядят как никогда фантастическими. И не из-за отсутствия должных на это бюджетов, а потому что как будто не очень-то и нужно.

С прошлой пятницы пробки на въездах в кубанскую столицу приобрели на картах небывалый "венозный" оттенок красного. Одни из трех юго-восточных ворот в Краснодар закрыли из-за ремонта моста в районе Тлюстенхабля. Водители попытались было сбежать от толкучки к другим двум. Но аварийный Яблоновский вряд ли можно считать теперь полноценной альтернативой. Хотя даже к этой западне можно отнестись философски, и найти оправдание сразу нескольким ремонтам на въезде в Краснодар (Федоровский гидроузел, мост на шлюзах в Тлюстенхабле, стройка Яблоновского).

Другое понять не получается.

Как известно, блокаду одного из двух краснодарских мостов — Яблоновского — кубанцы (и некоторые жители соседней Адыгеи) приняли стоически. Каждый день в Краснодар на работу едут тысячи жителей окрестных "агломераций". Но 12 июня 2019 года для въезда на автобусе в кубанскую столицу остался лишь один путь - Тургеневский.

Пару недель тогда профильное краевое министерство вместе с соседним в Адыгее решали, как разведут ежедневный поток пассажирских автобусов и маршруток из Новороссийска, Геленджика, Анапы, Абинска, Крымска и целого перечня станиц Северского района. По узким улицам полуспальных районов Краснодара пустили «икарусы». А люди стиснули зубы, подстроили графики, изучили новые маршруты и вместо "ответственных лиц" даже сами соорудили для себя пересадочные узлы.

Яблоновский мост закрыли, а конечные остановки автобусов остались на прежнем месте. Ехать по пробкам через весь город и непрактично, и нерационально по времени. Люди решили ловить автобусы на выезде, то есть в районе Тургеневского моста. Другого варианта им просто не предложили.

Вечерами в надежде на обратный путь они стекались в темный уголок под Тургеневский мост, где их подхватывал "домашний" автобус. Тут же под мостом они отметили трехлетие закрытия Яблоновского моста. И даже привыкли без него. Утром унижено просили водителя открыть двери "в неположенном месте" при отсутствии положенных, вечером с ликованием встречали. Но кому-то показалось это слишком удобным для краснодарской агломерации. И придумали ей новый квест.

- Под мостом теперь не стойте, нас наказывают на полторы тысячи рублей за остановку в неположенном месте, - объявил внезапно в понедельник, 27 сентября, водитель автобуса "Краснодар - Ильский".

По салону пробежался недовольный шепоток:

- А как же нам быть теперь?

- Не знаю. У нас же все для людей, - ответил водитель. - Пишите жалобы.

Требование не останавливаться у стихийного пересадочного узла, как ни горько, справедливое.

- Это административное правонарушение. Мы-то тут причем?! Организовывать остановки и устанавливать соответствующие знаки - обязанность мэрии Краснодара. К ней все вопросы, - уточнили в управлении ГИБДД по краю.

Но в администрации города только руками развели.

- Городской транспорт там не ходит. Следовательно, городу остановки ни к чему, - пояснили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Так и получается, Краснодар в душе и сердце нашем, но все чаще - в пробках.