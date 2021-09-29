В Краснодаре на улице Северной с 1 октября появится еще одна выделенная полоса

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В Краснодаре с 1 октября заработает новая выделенка на улице Северной от Красной до Седина в обоих направлениях. Этот участок считается одним из самых загруженных, по нему курсируют 16 маршрутов общественного транспорта, при этом три из них троллейбусные. Планируется, что нововведение позволит сократить время в пути в часы пик с 20 до 15 минут для 293 единиц транспорта.

- Мы должны создать комфортные условия для передвижения общественного транспорта в городе. Это один из самых рациональных и эффективных способов, - рассказал «КП»-Кубань заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Афиногенов.

Организация выделенной полосы позволит отрегулировать интервал движения автобусов, троллейбусов и автомобилей такси. Согласно расчетам специалистов, только на маршрутах МУП «КТТУ» объем перевозок увеличится более чем на 32 тысяч пассажиров ежемесячно.

- Первое время на участке будут патрулировать экипажи ДПС для регулировки движения, - отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Афиногенов.