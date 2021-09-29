В Краснодаре прохожие спасли котенка из-под капота Mitsubishi

Малыш пытался согреться в автомобиле. Фото: стоп-кадр из видео

Мяукающая иномарка привлекла внимание молодой парочки, проходившей мимо. Жалобный писк раздавался откуда-то из автомобильных недр и в нем явно слышалось – помогите. Кто-то внутри изо всех сил пытался привлечь внимание и взывал о помощи. Трогательное видео разлетелось по соцсетям Краснодара.

- Боже, я бы тоже точно не смогла пройти, - сочувствовали в соцсетях горожане.

- Да это не Мицубиши, а Мяубиши! – хохмили более черствые комментаторы.

Выяснять, с чего бы это авто заговорило с людьми на кошачьем, молодые люди самостоятельно не рискнули. Стали ждать владельца машины и гадать, встретят ли они в нем сочувствие к неизвестному обитателю машинных глубин? Вдруг все же откажется открывать капот и искать источник жалобного писка?

Как оказалось, переживали зря! Хозяина иномарки тронула забота ребят. Все вместе подключились к поиску мяукающего пассажира и нашли. Крохотный пушистый комочек в поисках тепла забрался поближе к теплым механическим внутренностям и там пригрелся. Когда двигатель остыл, выбраться назад самостоятельно не смог и прибег к жалобным пискам с просьбами о помощи.

- Так похолодало же резко, вот и лезут коты греться. Сейчас аккуратней водителям нужно быть, если паркуются на улице, смотреть, не пришел ли кто в гости хвостатый, - делились опытом в комментариях к посту бывалые автовладельцы.

Малышу на вид дали не больше 4 месяцев, на месте осмотрели, вроде обошлось без травм. Но все же решили отвезти к ветеринару, а после оставить себе. Пусть машина у котенка так и не появилась, зато он обзавелся теплым домом и хозяевами с большим сердцем.