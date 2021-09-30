Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 сентября 2021 года: 182 класса в 82 школах Кубани перешли на удаленку из-за COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
182 класса в 82 школах Кубани перешли на удаленку из-за COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отмечается, что за последнее время общее количество школьников, которые перешли на дистанционное обучение, увеличилось на 60%. Полностью перешли на удаленку сразу два заведения в Усть-Лабинском и Туапсинском районах Кубани.
Помимо школ, в Краснодарском крае закрываются детские сады. Временно прекратили работу два учреждения в Геленджике и Динском районе.
Отмечается, что во всех учреждениях, которые закрыты на две недели, проводится санитарная обработка.
Отметим, что лучший способ избежать заболевания коронавирусом – вакцинация. На Кубани уже развернуто более 300 прививочных кабинетов. Сразу 60 пунктов распахнули двери в Краснодаре. В том числе три из них работают круглосуточно.
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