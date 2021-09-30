Танцуют без моторчиков: жительница Геленджика создает куклы, которые двигаются без механизмов

Фото: galereya_zolotaya_solomka

Соломенные куклы мастерицы пускаются в пляс от ударов по столу. Ставишь игрушку, начинаешь стучать по поверхности, а куколка вдруг оживает и начинает кружиться. По словам Галины Шириповой, традиция это старинная. Раньше так проводили свободное время прапрабабушки современных школьников. Чудо-игрушку не купишь в магазине.

- Совершенно случайно где-то прочитала, что в давние времена на народных праздниках проводились игры с соломенными куклами. Дети соревновались, чья кукла дольше протанцует или чья больше пробежит с горки. И у меня возникло желание возродить эту традицию. Я сделала не один десяток кукол, чтоб заставить их танцевать, - рассказала «КП»-Кубань мастерица.

Танцующие куколки Галины живут не только в разных уголках страны. Русские игрушки забрали на ПМЖ в Иран. Теперь шесть соломенных артисток танцуют на барабанах в детской школе искусств.

- Владелец этой школы, талантливый музыкант, играющий на многих музыкальных инструментах, хочет написать для них свою музыку, чтоб эти куколки сопровождали его занятия для деток, - поделилась рукодельница.

Кубанские куколки смогли увидеть посетители знаменитого Индустриального музея Рахми М. Коча в Стамбуле.

Куколки Галины на выставке в Стамбуле. Фото: Галина ШИРИПОВА

Сейчас вся многочисленная коллекция Галины Шириповой находится в созданной ею галерее «Золотая соломка». Сюда может прийти любой желающий, сделать фото с оригинальными экспонатами, а также посетить мастер-класс и создать собственную танцующую куколку.