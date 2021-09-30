Первые заморозки в Краснодарском крае 2021: теплолюбивые растения подвергнутся испытаниям

Заморозки ожидаются на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые нежные культуры реагируют на смену температур. Огурцы на кубанских грядках уже повесили "уши". Первые заморозки в Краснодарском крае окончательно добьют остатки урожая.

- Видите, было +35 - они держались, а сейчас ночью до +8 опускается, - держит жительница станицы Северской сухую огуречную ветвь. - Даже мороза им не надо, чтобы сникнуть.

Спасатели просят быть бдительными.

- В ночные и утренние часы с 1 по 3 октября в северной и восточной половинах края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0...-2 градусов, - предупредили синоптики краснодарского гидромета.

Точно также осенние, пусть и некритичные градусы восприняли цветы на клумбах. Многие уже вовсе исчезли под опавшей листвой.

- В этом нет ничего необычного, период цветения у растений на Кубани небольшой, - говорит специалист-эколог Вениамин Голубитченко. - Если вы оставили на улице комнатные цветы, то уже сейчас ночами им точно не комфортно на улице. Они не закалены холодами. Лучше, конечно, убрать их в дом. Но кутать к зиме уличные цветы еще рановато.

К слову, действительно, рискованные температуры для растительности в Краснодарском крае ожидаются только в конце ноября.

- Если судить по прошлому году, то минус может прийти только после 20 ноября, - поясняют синоптики. - Но об этом пока говорить рано.

Однако сейчас долгосрочных прогнозов они делать не берутся.