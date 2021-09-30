Названы районы Краснодарского края, где школьников переводят на дистант

Всплеск заболеваемости отмечен и среди школьников, и среди детсадовцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Позади первый месяц учебы. Дети, вышедшие с летних каникул, вновь вернулись за парты. Подхватить заразу стало проще. Для того чтобы не допустить распространения коронавируса, на Кубани учащихся стали переводить на удаленку.

- За последнюю неделю число закрытых школьных классов из-за ковида увеличилось в половину, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» региональный оперштаб.

Но, что важно, дома учится не весь регион - такие ограничения коснулись лишь некоторые дошкольные и образовательные учреждения. На эти меры идут при выявлении даже единичных случаев инфекции. Все же лучше перестраховаться.

Несмотря на то, что некоторые классы переводят на дистанционное обучение, полностью школы не закрывают. Большинство ребят продолжают ходить на уроки в очном формате.

- Для этого мы распределяем потоки на входах, проводим термометрию, дезинфекцию и проветривание помещений, – сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. - Подавляющее большинство сотрудников образовательных организаций уже сделали прививки от COVID-19.

Но сейчас, по словам министра, многое зависит и от эпидситуации в семьях, вакцинации родителей учеников.

Врачи отмечают - в большинстве случаев дети заражаются в семьях, которые до сих пор не сделали прививки. Детсадовцы и школьники приносят инфекцию в образовательные учреждения. В итоге приостанавливается очное обучение.

- Закрывают отдельные классы, группы или параллели, а также и целые учреждения, - уточняют в оперштабе Кубани. - Все зависит от числа контактов учеников, педагогов и сотрудников.

Вернуться к занятиям дети смогут через две недели после самоизоляции, а также дезинфекции кабинетов.

КОНКРЕТНО

На данный момент из-за COVID закрыты:

– два детских сада – в Геленджике и Динском районе;

– 50 групп в 30 детских садах Краснодара, Сочи, Брюховецкого, Динского, Калининского, Курганинского, Новокубанского, Лабинского, Ленинградского, Северского, Староминского, Тихорецкого и Туапсинского районов;

– школа в Усть-Лабинском районе и Туапсинский морской кадетский корпус;

– 189 классов в 82 школах Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, Абинского, Брюховецкого, Динского, Выселковского, Калининского, Красноармейского, Крымского, Северского, Лабинского, Ленинградского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Тихорецкого и Туапсинского районов;

– 11 групп в пяти колледжах и техникумах.