Готовил для футболистов Сергея Галицкого, а потом уволился: финалист «Битвы шефов» рассказал, чем пожертвовал ради карьеры

Повар из Краснодара на телепроекте "Битва шефов" Фото: chef_chesha_

32-летний Павел Чеша из Краснодара прославился на всю страну, благодаря активному участию в телепроектах. Парень боролся за победу в популярных шоу «Битва шефов» и «Кондитер-5». Он показал неплохие результаты - оба раза дошел до финалов и покорил жюри своими кулинарными способностями.

Павел Чеша на проекте "Битва шефов" . Фото: chef_chesha

А началось все еще в юношестве. Когда парню было всего 15 лет, он начал подрабатывать в краевой больнице - чистил овощи на кухне. Через год поступил в гуманитарно-технологический колледж на повара-кондитера.

Параллельно подрабатывал в местных заведениях. Через два года решил продолжить познавать кулинарные азы в краснодарском филиале Московского корпоративного университета.

- Но на этом мой учебный путь не закончился, - рассказывает “КП”-Кубань” Павел. - После универа я сменил много профессий, периодически летал работать за границу. Пик моего профессионального роста пришелся на 2020 год, когда я в очередной раз полетел в Израиль. Мне тогда посчастливилось попасть в команду Асаф Гранита - шефа, имеющего звезду Мишлен. Он и научил меня готовить сложные блюда: хумус, тхину (паста из кунжута - Авт.), а также традиционные десерты.

Павел уверенно идет вверх по карьерной лестнице. Фото: chef_chesha_

Но до работы с именитым шефом Павлу пришлось пройти долгий и тяжелый путь. Он трудился в различных краснодарских заведениях: в кафе, ресторанах. В 2008 году молодой человек устроился в краснодарский дом малютки - готовил для малышей с отклонениями в развитии.

- Для меня это был самый тяжелый опыт, - вспоминает Павел.- Тяжелый именно в моральном плане. Я пришел в эту организацию, когда оттуда из-за низких зарплат уволились все повара. Приходилось работать круглыми сутками, полностью заниматься восстановлением питания для малышей. Я буквально жил на пищеблоке. Продержался недолго - всего 4 месяца. Было очень больно и тяжело смотреть на деток.

А самый яркий период в жизни Павла случился в 2011 году, когда молодой человек устроился работать на пищеблок при ФК “Краснодар”.

- Тогда эта спортивная история только зарождалась. Сергей Галицкий набирал первых воспитанников для своей футбольной школы. Я работал заведующим производства, готовил для юных спортсменов. Сейчас многие из них, например, Илья Жегулев, стали выдающимися футболистами. Мы до сих пор продолжаем поддерживать связь с ними.

Новая точка отсчета

В 2019 году у Павла диагностировали страшную болезнь - рак крови. Он узнал об этом случайно - во время планового обследования, которое проходил в Израиле. Но парень не сдался. Ему удалось победить лейкоз и продолжить свой карьерный путь.

Павел смог победить лейкоз Фото: из личного архива

- В 2020 году, когда я поправился, вернулся в Краснодар. Из-за пандемии здесь была напряженка с работой, - продолжает рассказывать Павел. - Поэтому я устроился машинистом насосных установок на водоканале. Но потом мне стало скучно, ведь я - человек творческий. Мне хотелось развиваться, улучшать свои кулинарные навыки. Решил рвануть в Москву.

Павел с мамой, сестрой и племянницей. Фото: chef_chesha

Риск был оправдан. Уже через год, в 2021, о поваре из Краснодара узнала вся страна. Павел начал частенько появляться на телевидении. Сначала участвовал в шоу “Золото Геленджика”, а потом решил пойти на кулинарные проекты от телеканала “Пятница” - “Битва шефов” и “Кондитер-5”.

Павел дошел до финала в проекте "Кондитер-5". Фото: chef_chesha_

- На участие меня подтолкнул крестник Даниил, - говорит Павел. - Он постоянно смотрел эти шоу и спрашивал, почему я в них не участвую, ведь я так вкусно готовлю! В какой-то момент я задумался над этим. И решил попробовать свои силы. Сначала отправил заявку на проект “Битва шефов”. Ее одобрили.

«На дух не переношу шефа Ивлева»

“Битва шефов” - популярный проект на ТВ, в котором повара из разных городов России борются за денежный приз. Между собой кулинары поделены на две команды: красные (команды Рената Агзамова) и синие (команда шефа Ивлева). Повара сходятся в настоящие поединки и пытаются удивить именитых шефов своими кулинарными изысками.

Фото: chef_chesha

- Сложностей на проекте практически не было. Единственное, что мне далось с трудом - это работать с шефом Ивлевым, - признается Павел. - Я его на дух не переношу! Он слишком высокомерный. Я таких не люблю.

В “Битве шефов” Павлу выиграть не удалось , его выгнали из шоу за нарушение технологии приготовления блюда из гребешка и морского ежа. После этого повара из Краснодара пригласили в проект “Белый китель”, благодаря которому он мог вернуться на “Битву шефов”. Однако и здесь Павлу не удалось удивить жюри - он не смог приготовить роллы.

Павел Чеша в шоу "Белый китель" . Фото: chef_chesha

Но Павел все равно не отчаялся и решил попробовать свои силы вновь. На проекте “Кондитер-5”

- К Ренату Агзамову я шел целенаправленно. Он нравится мне как человек и как профессионал. На его проекте я чувствовал себя уверенно. Совершенно не обращал внимание на камеры. Просто готовил в свое удовольствие, так, как хотел. Наверное, поэтому мне и удалось добиться таких высот.

Павел Чеша с Ренатом Агзамовым. Фото: chef_chesha_

“Семья - мое все”

Помогала Павлу и поддержка семьи из родного Краснодара. За парня болели родители, сестра, крестники и 34 (!) племянника.

- Без семьи я бы точно не справился, - признается повар. - Я делал все возможное для того, чтобы они мной гордились. И у меня получилось!

Павел Чеша: "Хочу, чтобы родители ни в чем не нуждались" . Фото: из личного архива

Сегодня Павел живет и работает в Москве. Он - шеф-повар в известном ресторане. Помимо этого, молодой человек планирует принять участие и в других телевизионных конкурсах. Уже проходит кастинги.

- Пока не могу раскрыть все карты, - говорит Павел. - Но это будут не кулинарные шоу. На данный момент у меня запланировано участие в 5 проектах. Съемки одного их них пройдут в Нью-Йорке. Меня уже пригласили туда, но я пока не могу выехать - нет визы. С одной стороны это хорошо - есть время для участия в российских шоу на федеральных телеканалах.