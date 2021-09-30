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Общество30 сентября 2021 17:56

Жителям обшарпанной краснодарской многоэтажки объяснили, куда уходят их деньги за капремонт

На работы уже собрано около 2 миллионов рублей
Юлия ЧУБАКОВА
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Многоэтажка на Российской, 134 Фото: tipicalkrd

Многоэтажка на Российской, 134 Фото: tipicalkrd

Жители многоэтажного дома на Российской, 134, в Краснодаре пожаловались на состояние своего подъезда. Они опубликовали фотографии, на которых видны обшарпанные стены с потрескавшейся краской и облетевшей штукатуркой, полы с поломанной плиткой и неосвещенные коридоры.

Фото: tipicalkrd

Фото: tipicalkrd

- Мы ежемесячно платим по 400 рублей, - написала одна из жительниц. - Но куда уходят наши деньги - непонятно.

Фото: tipicalkrd

Фото: tipicalkrd

Надо сказать, по данным фонда капитального ремонта в Краснодарском крае, дом по улице Российской, 134, был сдан в эксплуатацию в 1985 году. Он входит в региональную программу капремонта и сейчас находится в “очереди”. По плану, опубликованному на сайте фонда, здесь отремонтируют фасад многоэтажки, починят крышу, проложат внутридомовые системы электроснабжения, отопления и водоотведения. Работы проведут в 2029-2031 годах.

Фото: tipicalkrd

Фото: tipicalkrd

На данный момент на капремонт этого дома уже собрано 1 813 586,67 рубля. В 2018 году в многоэтажке установили новый лифт и отремонтировали инженерные системы.

Фото: tipicalkrd

Фото: tipicalkrd

- Ремонт подъездов проводится за счет средств собственников помещений, - объяснили в фонде капитального ремонта.

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