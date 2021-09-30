Пырнул ножом и скрылся: полиция прокомментировала поножовщину во дворе краснодарской многоэтажки

Горячий спор молодых людей закончился поножовщиной. Фото: стоп-кадр из видео

Послеполуденную тишину Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара нарушили возбуждённые крики группы молодых людей. Четверо парней сначала что-то эмоционально выясняли и сильно жестикулировали, после один из них достал газовый баллончик и направил в сторону троих остальных. Едкая струя попала в глаза того, кто стоял ближе всех. Рубикон конфликта был перейден. В ход пошли кулаки. Троица повалила обидчика с баллончиком на землю, горячие хлопцы смешались в клубке. За дракой наблюдали многочисленные зрители. Кто-то быстро набирал полицейских.

- Разборки, ножевое ранение. На глазах детей! Ужас какой, - шокировано запричитали местные кумушки.

Внезапно трава под сцепившимися в схватке окрасилась в багровый и раздались стоны. Газовый баллончик в руках молодчика сменил нож.

- По прибытию на место полицейскими было установлено, что конфликт произошел между одним молодым человеком и группой из трех парней. Причины пока неясны, но в результате драки первый молодой человек сначала применил газовый баллончик, а потом достал нож и ранил оппонента в ногу, - сообщил подробности произошедшего руководитель пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Воспользовавшись замешательством противников, виновник поножовщины быстро скрылся с места. Прибывшие врачи Скорой помощи наложили жгут на ногу пострадавшему 18-летнему парню. Сейчас он в больнице, дает показания полицейским. Ранивший его молодой мужчина объявлен в розыск.