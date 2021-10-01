Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 1 октября 2021 года: режим повышенной готовности на Кубани продлили до 1 декабря

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 декабря. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии региона.

Отмечается, что жители и гости Кубани обязаны надевать маску в общественных местах и транспорта. Также необходимо помнить о социальной дистанции – 1,5 метра. Жителям региона старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.

Отметим, что за последние сутки на Кубани было 220 положительных тестов на COVID-19. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре. Здесь диагноз "коронавирус" подтвердился у 52 человек. Еще 43 пациента сдали положительных тест на наличие инфекции в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга по количеству новых случаев заражения Кавказский район. За 24 часа здесь обнаружили 17 заболевших.

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