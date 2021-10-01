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Общество1 октября 2021 11:09

Клюшки в сторону: видео того, как бабуля в платочке занимается на уличных тренажерах в Сочи, взорвало Сеть

Она отбросила палочку, на которую опиралась, и села делать жим
Ева МУР
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Бабушка-спортсменка объявилась в Сочи. Фото: @v_sochi_online

Бабушка-спортсменка объявилась в Сочи. Фото: @v_sochi_online

Спорту возраст не помеха. Это сейчас все чаще доказывают увлеченные фитнесом пенсионеры. Здорово, когда дедушка в семьдесят с лишним лет дает фору молодым по подтягиваниям и отжиманиям, но это скорее исключение из правил. И выглядит, как правило, диковинно.

Но старичков так и тянет к новомодным спортивным штукам. Тем более когда они в свободном доступе, где ты каждый день совершаешь променад.

Вот бабуля в Сочи не смогла удержаться, отбросила клюку и взобралась на уличный тренажер. Видео, где она делает жим, взорвало Сеть.

- Молодец, бабуля, всем бы так, - поддержали усердие пенсионерки пользователи.

Надо сказать, в Сочи площадок с уличными тренажерами не меньше сотни. Они расположены не только у каждого жилого комплекса, но и на набережных и в парках.

- К нам могут все желающие приходить, чтобы заниматься спортом, - прокомментировали "КП" - Кубань" в мэрии Сочи.

Быть может, примеру бабушки последуют и другие.

Бабуля занимается на уличных тренажерах в Сочи

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