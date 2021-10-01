43 тысячи рублей за несколько километров: как грузоперевозчики в Краснодаре дерут три шкуры с доверчивых людей

Обходительные бригадиры после выставления счета меняют подход к клиенту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки людей в Краснодаре страдают от уловок недобросовестных грузоперевозчиков. В основном сценарий один: верят диспетчеру - подписывают договор, не читая – платят в разы больше ожидаемой суммы.

Недавно нечистые на руку грузчики обманули в Краснодаре пенсионерку. Женщина рассказала, что бригадир службы доставки за перевозку холодильника из квартиры в квартиру потребовал 43 тысячи рублей за несколько километров.

- У мамы чуть приступ не случился! Они предъявили просто конский тариф – 43 тысячи за два часа работы, хотя по телефону диспетчер называла совсем другую сумму – 4000. Когда мама стала возмущаться, стали грубить, - рассказала дочь пенсионерки Светлана.

На сайте отзывов фирме грузоперевозок все смайлики ставят красные и злые

«Золотых» грузчиков не по-доброму прославляют с частой периодичностью во всех районах Краснодара. А если посмотреть отзывы на сайтах, то можно убедиться, что такая схема «развода» действует не один год.

«Хотите заплатить за воздух, тогда вам к этим ребятам», «Заказ на перевозку дивана и стеллажа обошелся в 5600 рублей за 2 километра, повелся на объявление в 1240 рублей за машину и двух грузчиков», «Принцип работы: наговорить по телефону одни условия, подсунуть договор на подпись с другими», «Считают каждый шаг грузчика: поднять-снять груз с машины, считают каждую коробку, каждую вещь. Подсовывают какой-то договор в спешке переезда, рассчитываешь на пять тысяч, а в итоге чудесным образом говорят отсчитать 35 тысяч», - жалуются на сайтах-отзовиках как местные жители, так и приезжие.

И во всех ситуациях, к сожалению, злой умысел доказать сложно.

О выполненной работе бригадиры отчитываются в общем чате

ДНЕВНИК БЫВАЛОГО

Как строится рабочий день фирмы по доставке, рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» бывший сотрудник одной из таких контор.

- Я ушел оттуда, потому что понял, что плохо этим заниматься. Я сначала не знал, что это все «разводняк», - начал исповедь Сергей (из этических соображений имя изменено. - Авт.). – Но эти действия и обманом назвать сложно. На деле все по закону. По договору никто ничего не нарушает.

Сергей рассказал, что основные навыки, которые идут в дело при выезде на заказ – умение заговорить, отвлечь, расположить.

- Рабочий день начинается в 8 утра. От диспетчера приходит заказ. После этого берем грузчиков и водителя и едем к месту. С клиентом всегда ведем себя вежливо, обходительно, входим в доверие. Загружаем заказ и везем к месту назначения, - перечисляет пошагово «КП» - Кубань» Сергей. – Пока грузчики разгружают машину, активно общаюсь с клиентом и говорю, что мы материально ответственны за доставку и в наших интересах, чтобы все прошло без происшествий. Конечно, человек, который переезжает, спешит. И когда дело доходит до подписи договора, подаем лист, где нужно расписаться и показываем пальцем, говоря: «вот тут черканите, что все хорошо». При этом прайс держим в другой руке. И из десяти семь даже не читают договор и просто подписывают, благодаря за работу. И только после этого выясняется, что сумма по итогу оказалась в несколько раз выше той, что называл диспетчер. С диспетчером обговаривается лишь подача. А к договору прилагается прайс, и платить нужно не фиксированную сумму, а с дополнением по тарифам на спуск и подъем того или иного груза, и время, потраченное на перевозку.

Бывший сотрудник фирмы рассказал, что бригадир получает от каждого заказа 20%, а ему выгодно с клиента «вытащить» больше. Даже памятки обучающие выдают новичкам, как правильнее обвести клиента вокруг пальца.

- В памятке бригадира один из пунктов – подружиться с клиентом, это очень хороший бонус, который по итогу заберете. А еще – перед озвучиванием суммы нужно сделать фото договора, ведомости и акта передачи с подписями клиент. В день можно выполнить 3-4 заказа. От 30 тысяч с заказа бригадир получит 6 тысяч рублей, остальные фирме. Грузчики получают очень мало – примерно 300-500 рублей за заказ, - отметил Сергей, рекомендовав вообще не подписывать договоры при перевозке вещей.

Памятка бригадира

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Разборки между грузоперевозчиком и заказчиком – это гражданско-правовые отношения, и к МВД никак не относятся.

- Да, действительно, в полицию Краснодара регулярно поступают заявления подобного характера. Но вместе с тем во всех случаях выносятся постановления об отказе уголовного дела. Так как все отношения между заказчиком и исполнителем регулируются договорными отношениями. Люди, подписывая договор, добровольно соглашаются на определенные услуги, прописанные в документе. Заказчик вправе обратиться в суд в рамках гражданско-правового иска, - прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Как заверил источник в суде, процент пострадавших, которые смогли отстоять свою правоту, невелик.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Краснодарский адвокат Алексей Иванов рассказал, почему такие, казалось бы, очевидные для людей мошеннические схемы остаются безнаказанными.

- Обращаться в полицию бесполезно, так как это, действительно, гражданско-правовые отношения, и здесь нет ничего криминального, - отметил Иванов. – Потребитель обязан не только подписать договор, но и внимательно с ним ознакомиться, в том числе с условиями об оплате. Все происходит из-за доверия и спешки, а доверять на рынке не стоит, тем более пренебрегать документами.

Изучив договор, который подписывают заказчики, юрист также объяснил – к существенным условиям документа относится и размер провозной платы. В прайс-листе указана стоимость погрузо-разгрузочных работ, транспортировка грузов и стоимость самой транспортировки.

- Подписанный договор подлежит исполнению обеими сторонами. Если стоимость грузоперевозки не соответствует ценам, сложившимся на рынке, то речь идет о злоупотреблении грузоперевозчика и ущемлении прав потребителя. Условия договора, ущемляющие права потребителя, являются недействительными. Такие вопросы решаются через суд, - добавил руководитель адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Отстоять правоту даже в суде будет сложно, если не соблюсти несколько простых правил:

1. Никогда не подписывайте договор или другие документы, не прочитав.

2. Если не согласны со стоимостью, в акте приема-передачи груза обязательно прописывайте о завышении цены.

3. Чтобы была возможность решить вопрос через суд, напишите претензию грузоперевозчику о завышенной стоимости, ущемлении прав потребителей и возврате части стоимости грузоперевозки.

4. Если грузоперевозчик обратится в суд из-за неоплаты, то в суде будут рассматриваться вопросы завышения стоимости услуг и недобросовестного поведения грузоотправителя. В случае если это будет установлено, суд может отказать во взыскании завышенной стоимости в полном объеме.

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