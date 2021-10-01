Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 12:08

Жильцы многоэтажки превратили детскую площадку в курятник: в мэрии Краснодара объяснили, кто и как должен его убирать

Птичник во дворе дома по улице Атарбекова многим не дает покоя
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Курятник занимает солидную территорию детской площадки.

Курятник занимает солидную территорию детской площадки.

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Когда во дворе дома № 30 по улице Атарбекова в Краснодаре появился этот небольшой птичник, не помнят даже местные бабушки, проводящие весь на день на лавочках возле подъездов.

Местные куры стали причиной конфликта соседей. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Местные куры стали причиной конфликта соседей. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Да, лет 15 он тут, точно, дочка, - пытаются вспомнить пенсионерки дату основания мини-фермы во дворе стандартной краснодарской хрущевки. И это, считай, в центре города.

Об руки старушек трется дворовая кошка Бурька. Приблудилась еще котенком, а может, и подбросил кто-то, да так и осталась на попечении сердобольных бабулек. Они и корм ей в мисочку положат, и мяса с пенсии купят. В общем, животных тут любят. Однако, как оказалось, не все.

https://www.kp.ru/share/i/12/12152980/wr-960.jpg?0.271820308536082

https://www.kp.ru/share/i/12/12152980/wr-960.jpg?0.271820308536082

И рассорил обитателей кирпичной пятиэтажки этот самый сарайчик в углу детской площадки. Площадка, кстати, огороженная новым забором, есть самодельный замок, чтобы чужие не шастали. Стоит даже табличка – выгул домашних животных здесь строго запрещен!

- То есть с собаками сюда нельзя, а кур держать можно?! – негодуют жители.

Впрочем, забор и информационный стенд с перечнем, что можно, а что запрещено делать на площадке – единственное, что здесь в более или менее сносном состоянии. Детские горки обшарпанные, качели-лодочки давно сломаны.

Сломанные качели, да курятник, вот и все развлечения местной детворы. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Сломанные качели, да курятник, вот и все развлечения местной детворы. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Из всех развлечений у местной детворы - это своеобразный контактный зоопарк. Обитатели – куры, петухи, голуби, даже кролики есть.

- Детям нравится, но запах ужасный. Если бы хозяин убирал здесь, можно было бы и потерпеть ради детей, - морщатся мамы, выгуливающие здесь своих чад.

Местные мамы радуются, что их дети в мегаполисе могут увидеть живую домашнюю птицу, но запах от курятника их смущает. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Местные мамы радуются, что их дети в мегаполисе могут увидеть живую домашнюю птицу, но запах от курятника их смущает. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Хозяина курятника толком никто и не видел. Вроде как изначально, много лет назад, это была голубятня, птиц держал житель дома. Потом хозяин сменился, потом еще один. О веренице собственников этого сарайчика домком Алексей Левин говорит неохотно. По словам председателя комитета, сейчас за птичьим двором следит некий Евгений, проживающий где-то в соседних домах. Однако дать контакты хозяина этой мини-фермы предоставить отказался.

- Большинству соседей курятник не мешает, но раздражает кого-то петух, кричит по утрам, что поделать, - посетовал домком.

Впрочем, даже если недовольных и меньшинство, то правда все равно на их стороне.

- Уголок живой, конечно, классный. Но петухи сильно раздражают. И запах чувствуется в квартирах, которые выходят окнами на сторону детской площадки, - спорят недовольные люди.

Курятник занимает солидную территорию детской площадки. Евгения ХАЛИКОВА

Курятник занимает солидную территорию детской площадки. Евгения ХАЛИКОВА

Во двор с проверкой приезжала комиссия из администрации Прикубанского округа. Специалисты установили, что детская площадка и курятник расположены на земельном участке, который имеет кадастровый номер и зарегистрирован как территория «Для эксплуатации пятиэтажного многоквартирного дома и иных входящих в состав такого дома объектов». То есть по законодательству с момента формирования и постановки на кадастровый учет земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность всех владельцев квартир в хрущевке по Атарбекова, 30, а значит, как использовать эту территорию, решает коллектив жильцов на общем собрании путем голосования.

- По сведениям, полученным в ГУК «Краснодар», председатель домового комитета поставил управляющую компанию в известность о том, что жители дома не возражают против размещения на придомовой территории временных сооружений, в которых содержатся куры, - рассказали «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Но при этом в Роспотребнадзоре ясно и четко дают понять: «если хозяйственные постройки, в которых содержатся животные, нарушают законные права и интересы, заинтересованные лица, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с соответствующим иском о ее сносе или приведени ее в соответствие с нормативными актами».

- Детская площадка, на которой разместили этот птичник, предназначена только для многоквартирного дома, а не для объекта сельхозназначения. Недовольные жильцы вправе подать в суд на владельца курятника и в кадастровую палату за нецелевое использование земли, - рекомендовали в Роспотребнадзоре Краснодарского края.

Территория, на которой располагаются детская площадка и курятник - общая собственность всех обитателей пятиэтажки.

Территория, на которой располагаются детская площадка и курятник - общая собственность всех обитателей пятиэтажки.

На сторону проживающих в доме и недовольных соседством с горланистыми кубанскими петухами недавно встал и Верховный суд. Домашних кур теперь можно разводить только на землях, предназначенных под сельхозиспользование. Разведение мелкого домашнего скота и птицы на нецелевых участках карается штрафом. И если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно смело обратиться к служителям Фемиды, которые смогут поставить точку в конфликте.

Скотный двор в одном из спальных микрорайонов Краснодара рассорил соседей.
Интересное