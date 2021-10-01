Жильцы многоэтажки превратили детскую площадку в курятник: в мэрии Краснодара объяснили, кто и как должен его убирать

Курятник занимает солидную территорию детской площадки. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Когда во дворе дома № 30 по улице Атарбекова в Краснодаре появился этот небольшой птичник, не помнят даже местные бабушки, проводящие весь на день на лавочках возле подъездов.

Местные куры стали причиной конфликта соседей. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

- Да, лет 15 он тут, точно, дочка, - пытаются вспомнить пенсионерки дату основания мини-фермы во дворе стандартной краснодарской хрущевки. И это, считай, в центре города.

Об руки старушек трется дворовая кошка Бурька. Приблудилась еще котенком, а может, и подбросил кто-то, да так и осталась на попечении сердобольных бабулек. Они и корм ей в мисочку положат, и мяса с пенсии купят. В общем, животных тут любят. Однако, как оказалось, не все.

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И рассорил обитателей кирпичной пятиэтажки этот самый сарайчик в углу детской площадки. Площадка, кстати, огороженная новым забором, есть самодельный замок, чтобы чужие не шастали. Стоит даже табличка – выгул домашних животных здесь строго запрещен!

- То есть с собаками сюда нельзя, а кур держать можно?! – негодуют жители.

Впрочем, забор и информационный стенд с перечнем, что можно, а что запрещено делать на площадке – единственное, что здесь в более или менее сносном состоянии. Детские горки обшарпанные, качели-лодочки давно сломаны.

Сломанные качели, да курятник, вот и все развлечения местной детворы. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Из всех развлечений у местной детворы - это своеобразный контактный зоопарк. Обитатели – куры, петухи, голуби, даже кролики есть.

- Детям нравится, но запах ужасный. Если бы хозяин убирал здесь, можно было бы и потерпеть ради детей, - морщатся мамы, выгуливающие здесь своих чад.

Местные мамы радуются, что их дети в мегаполисе могут увидеть живую домашнюю птицу, но запах от курятника их смущает. Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Хозяина курятника толком никто и не видел. Вроде как изначально, много лет назад, это была голубятня, птиц держал житель дома. Потом хозяин сменился, потом еще один. О веренице собственников этого сарайчика домком Алексей Левин говорит неохотно. По словам председателя комитета, сейчас за птичьим двором следит некий Евгений, проживающий где-то в соседних домах. Однако дать контакты хозяина этой мини-фермы предоставить отказался.

- Большинству соседей курятник не мешает, но раздражает кого-то петух, кричит по утрам, что поделать, - посетовал домком.

Впрочем, даже если недовольных и меньшинство, то правда все равно на их стороне.

- Уголок живой, конечно, классный. Но петухи сильно раздражают. И запах чувствуется в квартирах, которые выходят окнами на сторону детской площадки, - спорят недовольные люди.

Курятник занимает солидную территорию детской площадки. Евгения ХАЛИКОВА

Во двор с проверкой приезжала комиссия из администрации Прикубанского округа. Специалисты установили, что детская площадка и курятник расположены на земельном участке, который имеет кадастровый номер и зарегистрирован как территория «Для эксплуатации пятиэтажного многоквартирного дома и иных входящих в состав такого дома объектов». То есть по законодательству с момента формирования и постановки на кадастровый учет земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность всех владельцев квартир в хрущевке по Атарбекова, 30, а значит, как использовать эту территорию, решает коллектив жильцов на общем собрании путем голосования.

- По сведениям, полученным в ГУК «Краснодар», председатель домового комитета поставил управляющую компанию в известность о том, что жители дома не возражают против размещения на придомовой территории временных сооружений, в которых содержатся куры, - рассказали «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Но при этом в Роспотребнадзоре ясно и четко дают понять: «если хозяйственные постройки, в которых содержатся животные, нарушают законные права и интересы, заинтересованные лица, чьи права нарушены, вправе обратиться в суд с соответствующим иском о ее сносе или приведени ее в соответствие с нормативными актами».

- Детская площадка, на которой разместили этот птичник, предназначена только для многоквартирного дома, а не для объекта сельхозназначения. Недовольные жильцы вправе подать в суд на владельца курятника и в кадастровую палату за нецелевое использование земли, - рекомендовали в Роспотребнадзоре Краснодарского края.

Территория, на которой располагаются детская площадка и курятник - общая собственность всех обитателей пятиэтажки.

На сторону проживающих в доме и недовольных соседством с горланистыми кубанскими петухами недавно встал и Верховный суд. Домашних кур теперь можно разводить только на землях, предназначенных под сельхозиспользование. Разведение мелкого домашнего скота и птицы на нецелевых участках карается штрафом. И если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно смело обратиться к служителям Фемиды, которые смогут поставить точку в конфликте.