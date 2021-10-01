Мэр Анапы поблагодарил депутатский корпус за первый год совместной работы.

На 20-й сессии Совета муниципального образования Василий Швец отметил, что год назад на внеочередной сессии он вступил в должность мэра Анапы. Таким образом, исполнился год как работает новый созыв Совета.

– Год назад вы доверили мне возглавить город. Это был сложный год: продолжение пандемии, природные катаклизмы, пожар на Утрише, наводнение, – подчеркнул глава Анапы Василий Швец. – Но, несмотря на все испытания, вместе нам удалось сделать многое.

Самым важным, по мнению мэра, является наведение порядка в градостроительной деятельности, и здесь важнейшую роль играет работа над новым генпланом. Это упорядочивание застройки, сохранение и увеличение сельскохозяйственных земель, развитие санаторно-курортной сферы, строительство соцобъектов, формирование нового имиджа курорта и многие другие направления, по которым предстоит развиваться Анапе. Василий Швец поблагодарил за работу единой командой и поддержку всех значимых инициатив депутатский корпус Совета, Анапского межрайонного прокурора Александра Фоменко и в его лице всех сотрудников правоохранительных структур.

Председатель Совета Леонид Красноруцкий также отметил, что год прошел на конструктивных нотах. Депутаты каждый на своем избирательном участке защищали интересы людей, которые доверили им это право. Он также обратил внимание на то, что активно работал совет молодых депутатов, которым предстоит продолжить традиции, заложенные старшими товарищами.

Стоит сказать, что предоставление жилья для анапчан, оставшихся без попечения родителей, стало одной из главных тем сессии Совета депутатов под председательством Леонида Красноруцкого.

Уже несколько лет на курорте действует программа «Дети Анапы», в рамках которой муниципалитет приобретает квартиры для сирот. Традиционно ключи вручают в преддверии новогодних праздников.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в 2021 году на покупку жилплощади для детей-сирот было выделено свыше 70 миллионов рублей. Однако рыночная стоимость квадратных метров в Анапе намного выше среднекраевой. Из-за этого приходится выделять дополнительные средства из муниципального бюджета.

Сейчас проходят аукционы, специалисты рассматривают варианты покупки жилья не только в Анапе, но и в других городах Краснодарского края. Строить жилье для детей-сирот планируется уже со следующего года - дома появятся в северной части курорта.

Кстати, в городе продолжается разработка Генерального плана. Специалисты согласовывают проект, заключительным этапом станет внесение изменений и дополнений. Все пункты согласуют с жителями.