Пляжам на замену

На российских морских курортах подходит к концу бархатный сезон, на пустеющие пляжи туристы вернуться теперь только в следующем году. Но курортная жизнь, к счастью, продолжается. На смену бархатному идет высокий сезон на термальных курортах. Он начинается вместе с осенней прохладой, когда теплые ванны манят также как прохладная вода в летнюю жару. На термальном курорте в Белореченском районе Краснодарского края, который два года назад запустил бизнесмен Александр Удодов, подтверждают растущий поток гостей. Здравница с акцентом на бальнеолечение стала самым крупным частным проектом в этом сегменте оздоровительного туризма за последние годы.

КУРОРТ НА ВЕСЬ ГОД

По мнению ученых купание в термальной воде укрепляет иммунитет

На российских морских пляжах в течение этого лета отдохнули почти 20 млн человек. По данным Ассоциации туроператоров России, лидером по количеству туристов стал Краснодарский край. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, на Кубани с начала года и до конца сентября отдохнуло 13,6 миллионов человек. Это существенно больше, чем годом ранее. Региональные власти и бизнес рассчитывают на высокий спрос и в осенне-зимний период и работают, чтобы турпоток плавно перенаправился с морского побережья на термальные и горнолыжные курорты, которые уже сейчас готовы принять до 600 тысяч гостей единовременно. Судя по успеху бальнеологического проекта Александра Удодова это вполне возможно.

«Жарко круглый год» - таков теперь новый девиз курортов Краснодарского края. Смысл его вполне понятен, курс взят на всесезонный отдых . Кубань богата не только пляжами, но также, например, и термальными источниками. Рядом со многими из них есть санатории с открытыми бассейнами, в которых оздоровительные процедуры можно принимать даже в зимние морозы. Горячие воды, поднимаясь из-под земли, обогащаются множеством полезных минералов и микроэлементов, именно поэтому они благотворно влияют на человека. В каждом конкретном случае они отличаются по степени минерализации. Например, минерализация источника в хуторе Кубанском, где находится термальный курорт Александра Удодова доходит до 25 грамм на литр (г/л), на Лабинском месторождении – до 15 г/л, на Майкопском – до 8,9 г/л, Новоярославском – до 4,4 г/л. Какой состав воды больше подходит в том или ином случае зависит от индивидуальных особенностей организма. Кубанские термальные курорты расположены в живописных местах, плюсом к пользе для здоровья здесь можно расслабиться и насладиться природой.

В здравнице Александра Удодова отмечают, что с началом осени приезжает все больше гостей, но пиковые показатели высокого термального сезона еще впереди. По словам совладельца термального курорта и его генерального директора Андрея Астахова, спрос на отдых и лечение заметно растет. В сентябре заполняемость составила примерно 75%, на октябрь она прогнозируется в пределах 85% , при чем большинство мест уже выкуплено.

ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК

Термальная вода из подземного источника наполняет три бассейна в здравнице Александра Удодова

Вирус COVID-19 оказался необычайно опасен и коварен, он уже унес жизни более четырех миллионов человек. Последствия могли быть еще более катастрофическими, но, к счастью, ученые сумели создать эффективные вакцины. Вакцинирование стало нашим главным оружием в сражении с пандемией. Плюс у человеческого организма есть и природные защитные ресурсы. Речь идет об иммунитете, который поможет, если его укреплять. Иммунная система защищает организм от проникновения вирусов и бактерий, а также уничтожает собственные дефектные клетки.

Иммунитет до сих пор полностью не изучен, однако известно, что на его работу негативно влияют стресс, плохая экология, нездоровый образ жизни, а его помощниками являются витамины, регулярные физические упражнения, правильное питание. Ученые также называют бальнеотерапию в числе эффективных путей укрепления иммунитета. Купание в термальных источниках люди практикуют с давних времен. Бальнеологические процедуры улучшают выживаемость и активность нейтрофилов, которые являются самой многочисленной частью лейкоцитов. Именно нейтрофилы являются частью врожденного иммунитета, они захватывают и переваривают патогенные микроорганизмы и продукты распада.

Термальная вода в здравнице Александра Удодова заслужила славу природного антисептика и рекомендована медиками для бальнеологических процедур. По словам Андрея Астахова, он не знает случаев заболевания ковидом среди постоянных гостей курорта, тех кто бывает не реже одного раза в три месяца. Вода в «Термах» повышает метаболизм клеток, что ведет к усилению иммунитета. Сейчас примерно треть новых клиентов приезжают сюда с целью реабилитации после перенесенного коронавирусного заболевания.

Природный источник, который наполняет бассейны на термальном курорте Александра Удодова, является памятником природы регионального значения. Горячая вода, поднимаясь с глубины четырех с половиной километров, при выходе на поверхность достигает температуры в 81 градус, а затем, наполняя бассейны, охлаждается до комфортных для человека температур. Ее состав уникален, преобладают соединения брома, йода, бора, кремния. Источник был обнаружен еще в советские времена. И обнаружен случайно, бурили скважины для разведки нефти, но вместо нее нашли подземный источник с крайне редким минеральным составом. В конце 80-х рядом был построен пансионат «Солнечный», где проходили реабилитацию сотрудники химической отрасли со всего Советского Союза. После распада СССР здравница осталась без финансирования и пришла в запустение. Брошенные постройки ветшали, неухоженная территория вызывала уныние. Пять лет назад бизнесмен Александр Удодов решил инвестировать в строительство современного термального курорта на заброшенной территории.

Территория курорта утопает в цветах и зелени

КОРОТКО О БИЗНЕСЕ АЛЕКСАНДРА УДОДОВА

Александр Удодов вместе с бизнесменом Олегом Логвиновым в 2017 году «с нуля» запустил под Курском предприятие по производству шампиньонов «Грибная радуга». Агростартап уже на второй год работы стал лидером в своем сегменте, сегодня каждый пятый российский шампиньон выращивается «Грибной радугой». Александр Удодов участвует в проектах построительству доступной недвижимости, а также владеет объектами коммерческой недвижимости в Москве и Подмосковье.