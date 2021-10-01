Власти Адыгеи ищут того, кто выбросил целую гору болгарского перца у дороги

Фото: стоп-кадр из видео

С приходом осени на Кубани начался сезон овощей. Чего только не растет на грядках у местных жителей: и помидоры, и капуста, и морковь. А вот в Республике Адыгея люди, кажется, не страдают от дефицита болгарского перца. На днях под Майкопом кто-то выбросил целую гору перца. На эту овощную “свалку” наткнулись местные жительницы во время прогулки. Найденный “объект” сняли на видео.

- Тут, наверное, тонна этого перца, - оценили авторы видео.

Перца здесь, и правда, много. Выбросили его, по всей видимости, не так давно - он еще не сгнил. Но кто выбросил овощи - непонятно. Впрочем, причина этого поступка - тоже непонятна. В администрации Адыгеи "КП"-Кубань" сообщили, что разберутся с этим.

- По факту материалов, размещенных в интернете, управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея проводится проверка, - сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея. - Выясняем, кто и зачем выбросил перец.