Судью в Краснодарском крае лишили привилегий, наград и мантии

Судья лишилась кресла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия судьи Динского района Елены Неженской.

- В коллегию поступила жалобы от заместителя начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю и от гражданина в отношении судьи. Была назначена проверка. Факты подтвердились, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Елену Неженскую подозревают во "внепроцессуальном общении" с участниками заседаний. Обычно, это означает, что судья могла ставить свои условия для принятия "удобного" решения.

- Это могут быть товарно-денежные условия, - уточняет источник в окружении судьи.

В любом случае, коллегия усмотрела в действиях Неженской признаки дисциплинарного проступка и прекратила досрочно ее полномочия.

- Наложить на Елену Станиславовну Неженскую дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи Динского районного суда Краснодарского края с лишением седьмого квалификационного класса, - гласит решение коллегии.

К слову, по данным источника "КП" - Кубань" лишением судейского статуса все может не ограничиться. Вероятнее всего, бывшая служительница Фемиды может стать фигурантом уголовного дела.