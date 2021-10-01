Go катать: «Яндекс» запустил аренду электросамокатов в Краснодаре

Электросамокаты становятся неотъемлемой частью городской среды. В Краснодаре этот вид передвижения в последнее время пользуется особой популярностью. И причин тому несколько. На нем легко объехать многочисленные краснодарские пробки и не думать о парковке. К тому же южный климат позволяет кататься на самокате почти круглый год.

С 1 октября жители Краснодара могут оценить все преимущества передвижения на электросамокате с помощью «Яндекса». Сегодня компания презентовала новый вид сервиса и устроила тест-драйв для первых пользователей.

- Краснодар стал вторым городом в стране после Москвы, где мы запустили новый сервис. Здесь неплохая инфраструктура для использования электросамоката, например, широкие тротуары, которые могут минимизировать риски для всех участников движения. Учитывая, что безопасность превыше всего, максимальная скорость самокатов Яндекс Go составляет всего 20 км/ч. Они автоматически плавно снижают скорость до 15 км/ч в зонах, где находится много людей, — например, в парках, - рассказали в компании.

Сейчас в Краснодаре установлены более 1000 новых самокатов Ninebot Max Plus для комфортного и безопасного передвижения по городу. Они держат заряд до 5 часов при активной поездке. А техники «Яндекса» регулярно подзаряжают аккумуляторы. Скоро самокаты будут говорить голосом «Алисы». Их можно найти в разных точках города по уже знакомой многим ярко-желтой расцветке сервиса в Центральном, Западном и части Прикубанского округов. В дальнейшем зона покрытия может быть расширена. Карта районов доступна на go.yandex. Компания «Яндекс» предусмотрела страховку жизни, здоровья и гражданской ответственности пользователей. При этом ее размер каждый может выбрать сам.

Жизнь и здоровье всех пользователей Самокатов застрахованы на сумму до 100 тысяч рублей бесплатной базовой страховкой. А ещё по умолчанию застрахована ответственность всех райдеров за причинение вреда жизни и здоровью окружающих на ту же сумму. Если вы воспользуетесь расширенной страховкой, максимальная сумма выплат будет увеличена до 500 тысяч рублей, ответственность будет застрахована в случае причинения вреда имуществу окружающих. Также расширенная страховка покрывает имущество гаджетов пользователей на сумму до 100 тысяч рублей.

Кататься на электросамокатах можно с 18 лет. За аренду пользователь отдаст от 30 рублей, а тариф составит от 5 рублей за минуту. Стоимость может варьироваться от спроса.