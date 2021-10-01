«Ходячие скелеты»: в Сочи зоозащитники забрали у хозяев шесть истощенных собак

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В Сочи произошла дикая история. Пожилая женщина и ее взрослый сын содержали собак в квартире без выгула и достаточного питания. Это выяснилось после того, как к местным зоозащитникам обратились соседи. Они рассказали, что на протяжении нескольких лет из окон многоэтажки в Дагомысском переулке раздается громкий скулеж. Жалобные звуки были слышны на всю округу. Сначала местные жители думали, что собак бьют хозяева, но оказалось, что животные выли от голода.

- Мы нашли эту квартиру. В ней проживает пенсионерка и ее сын. Живут небогато. Видимо, перебиваются пенсией женщины. Им самим, скорее всего, не хватает на еду, не то что собакам, - рассказала «КП»-Кубань» сочинская зоозащитница Карина.

Шесть собак были сильно истощены. По всей видимости, они не доедали. У них нет ни одной прививки, животные не стерилизованы. Зоозащитники вызвали полицию, чтобы забрать стаю.

- Волонтеры забрали собак в присутствии участкового, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Сначала хозяйка не хотела отдавать собак, говорила, что очень привязана к ним. Но потом была вынуждена сдаться.

- Видимо, из-за возраста и отсутствия денег она не может содержать питомцев в нормальных условиях. Они худые, испуганные. Соседи говорят, что хозяева их не выгуливали. Собкам нужна помощь ветеринаров, - отметила Карина.

Сейчас четвероногих забрали на передержку. У них возьмут анализы, назначат лечение, разработают специальное меню. Двоих по просьбе их старой хозяйки вернут обратно. Волонтеры будут привозить им корм. Остальным должны найти новый дом.