Ученикам нравится: возле кубанской школы поставили аппарат, в котором предлагают кофе с виски

Сотрудники вендинговой компании обещали изменить ассортимент аппарата. Фото: Иван ВИСЛОВ

Видео, на котором школяра станицы Пластуновской облепила вендинговый аппарат, облетело кубанские соцсети. Внимание общественности привлекло, впрочем, не пристрастие школьников к бодрящему напитку. Если судить по этикеткам, тут наливали кое-что покрепче.

- Что, ирландский виски?! Кофе с виски?! – комментаторы явно удивились этому набору напитков.

Такой бар возле школы № 5 станицы Пластуновской появился недавно. Внешне – обычный аппарат, где можно купить шоколадный батончик или стакан горячего напитка. Горячего, но ведь не горячительного же?! Тем более, по закону, во всех регионах расстояние между школой и точкой продажи алкоголя не должно быть меньше 100 метров. Возмущенные родители нашли номера владельцев фирмы по установке торговых автоматов и потребовали объяснить, зачем те решили спаивать их детей. Горе-предприниматели явно не рассчитывали на такую реакцию.

- Это просто маркетинговый ход, броское название. Никакого алкоголя в кофейном аппарате быть не может. К нам обращалась одна женщина, техник с ней встречался, показывал содержание автомата, открывал всё, - рассказали бизнесмены.

После такой реакции взрослого населения станицы Пластуновской в вендинговой компании решили пересмотреть ассортимент и названия напитков. Наклейки на кнопках аппарата пообещали заменить в самое ближайшее время.