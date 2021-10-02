Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 октября 2021 года: 2 миллиона жителей Кубани получили вакцину от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более двух миллионов жителей Кубани получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрация Краснодарского края.

Массовая вакцинация стартовала в регионе в конце прошлого года. За девять месяцев прививку от COVID-19 поставили свыше двух миллионов человек. Эта цифра растет каждый день.

Отмечается, что массовая вакцинация – лучший способ защиты от инфекции. Благодаря ей на Кубани вырабатывается коллективный иммунитет. Считается, что они появится, когда прививку поставят минимум 3,6 миллиона жителей Краснодарского края.

Напомним, что на Кубани продолжают работу свыше 300 пунктов вакцинации. Только 60 прививочных кабинетов развернуто в Краснодаре. В том числе три из них работают круглосуточно.

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