Рыба моей мечты: сочинский влюбленный сделал предложение невесте в океанариуме

Диана сказала "ДА". Фото: Фото: @dianatatulyan

Посетители Сочинского океанариума с интересом наблюдали за дайверами. Ради развлечения гостей, в аквариумах сотрудники по расписанию кормят акул. Однако, дальше что-то пошло не по плану. В руках водолазов оказался транспарант и стало ясно, что это не заготовка океанариума. На красном фоне большими словами было выведено «Диана, я люблю тебя. Будь моей женой».

Звонкий девичий смех, потом слезы, потом снова смех. Произошедшее явно касалось юной парочки рядом с аквариумом. Молодой человек встал на колено. Девушка протянула ему руку.

- Это было очень неожиданно. Я, в принципе, привыкла к его сюрпризам, но такого точно не ждала, - рассказывая о предложении Диана Татулян даже спустя день после необычного предложения не может сдержать эмоции.

Девушке едва исполнилось 15 лет, когда она познакомилась с Владимиром. 18-летний балагур и душа компании сразу пронзил сердце юной красотки. Спустя год Вова уехал учиться в другой город, и все делали ставки, что возлюбленные не выдержат разлуки. Не угадали. Спустя 5 лет после знакомства Диана и Владимир все еще вместе.

- Я как-то прилетела к нему, и он меня встретил с огромным плюшевым медведем, в общем, любит сюрпризы – вспоминает девушка.

Владимир признается, договориться с океанариумом было сложнее чем решиться на предложение руки и сердца. Владельцы океанариума очень неохотно идут на подобные авантюры и долго отказывали парню. Каким-то чудом, он все же убедил руководство и те в конце даже помогли сочинскому романтику с организацией профессиональной видеосъемки. Знакомые парочки оценили задумку.

- Странно, что кольцо не в коробочке «Макдональдса», - шутили друзья жениха.

Сейчас молодые люди придумывают как бы необычно провести свадьбу.