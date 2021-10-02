В Сочи вандалы осквернили мемориальное захоронение героя Великой Отечественной войны

Мемориальное захоронение летчика. Фото: @sportadler.fkmp

В Адлере на территории санатория «Известие» есть необычный мемориал. Обломок крыла самолета торчит из земли. На металле фотография бойца Красной армии. И подпись «Сергей Лаптев».

О подвигах знаменитого летчика Лаптева сочинским школьникам рассказывают на уроках патриотизма. Он погиб в 1943 году после жестокой схватки в воздухе при возвращении на Адлерский аэродром. Долгое время в месте, где похоронили летчика, стояла обычная пирамидка с красной звездой. Пока в 1975 не появился этот обелиск. Каждое 9 мая здесь проходят памятные мероприятия.

На днях горожане заметили, что мемориал осквернили уличные художники: весь расписали и разрисовали. Фотографии попали в соцсети города и с болью отозвались в сердцах сочинцев.

Уличные художники осквернили мемориал. Фото: @sportadler.fkmp

- Нужно найти кто это сделал и заставить смывать. А затем в музей, на урок памяти, чтобы неповадно было, - писали жители города под фотографиями мемориала.

Пока ищут вандалов, юнармейцы отмыли мемориал. Фото: @sportadler.fkmp

Пока правоохранительные органы ищут вандалов, юнармейцы центра дополнительно образования «Хоста» имени героя социалистического труда полковника Шеина П.М взяли тряпки и моющие средства и пришли на мемориальное захоронение. Ребята отмыли и вывели похабные надписи с могилы героя.