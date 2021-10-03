Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 октября 2021 года: свыше 103 тысяч работников образовательных организаций привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае увеличилось количество заболевших детей. На сегодняшний день, опасный вирус подтвердился у 334 детей. Из-за этого многие учебные и дошкольные организации переходят на “дистанционку”. Так, на сегодняшний день на очный формат перешли 183 класса в 75 школах. Помимо этого, из-за распространения коронавирусной инфекции были закрыты 2 детских сада в Геленджике и Динском районе, а также 53 группы в 33 краевых детсадах.

Вместе с тем, в крае продолжается массовая вакцинация - самый действенный способ по борьбе с COVID-19. По данным оперштаба, прививку от коронавируса уже получили 2 миллиона человек. Среди них - свыше 103 тысячи работников учебных и дошкольных организаций. План по вакцинации повысили до 80%. Поэтому теперь вакцинироваться должны не менее 3, 6 миллионов жителей.

Всего за последние сутки в Краснодарском крае выявили 224 новых случая заражения коронавирусом. В больницах сейчас находятся 3231 человек, а на домашнем лечении – 10945 заболевших.

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