Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 октября 2021 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. За последние 24 часа в Краснодарском крае было сдано 226 положительных тестов на COVID-19.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре. Здесь диагноз коронавирус подтвердился у 68 человек. Еще 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 обнаружили в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга по количеству инфицированных Белореченский район. Здесь выявили 12 заболевших.

Также в пятерку антирейтинга попали Апшеронский район и Горячий ключ. Здесь положительный тест на COVID-19 сдали 11 и 10 человек.

Напомним, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год – с конца 2021-го. За это время прививку от коронавируса поставили свыше 2 миллионов местных жителей.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 4 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 68 заболевших.

Коронавирус в Анапе 4 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус не получил ни один человека.

Коронавирус в Сочи 4 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 32 жителей.

Коронавирус в Геленджике 4 октября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 3 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 4 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 4 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человек.