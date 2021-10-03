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Крупный пожар вспыхнул в Анапе в воскресенье, 3 октября, вечером. Здесь загорелось одноэтажное строение.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:55. Спустя 3 минуты на место прибыли первые расчеты.

- Было установлено, что горит строение на улице Омелькова. Площадь пожара составила 480 кв.м, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожару присвоили повышенный ранг. С огнем борются семь пожарных стволов.

- К тушению пожара привлечены силы и средства от РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава, 11 единиц техники, – добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте пожара развернут оперативный штаб.