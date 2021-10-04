Реализация проекта находится на стадии концептуального планирования. Фото: администрации Анапы.

Туристско-рекреационный комплекс «Новая Анапа» могут создать в рамках нацпроекта. Об этом сообщают в администрации курорта.

Как стало известно, до 2030 года новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет профинансирован. Объем средств, который будет выделен, - 529 млрд рублей. А с учетом внебюджетных средств - будет более двух триллионов рублей.

- С помощью мер господдержки инвесторам созданы беспрецедентные условия для получения льготных кредитов под 3–5% на строительство туристической инфраструктуры, - сообщил на совещании в правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Уже поданы заявки с объёмом инвестиций более чем на 40 млрд рублей только в этом году.

Кстати, одно из важных направлений в рамках реализации нового нацпроекта – создание туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа» в районе станицы Благовещенской. Она находится в 25 километрах от города.

- Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы могли бы посещать не только в летний сезон, - отметил Дмитрий Чернышенко во время своего визита в июле 2021 года. - Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера.

Отмечается, что при планировании курорта учтут интересы местных жителей, природные особенности территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Подобных проектов в регионе еще не было, он включает несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта.

Напоминаем, что в Благовещенском сельском округе уже зарезервирован земельный участок. Его площадь - порядка 800 гектаров. Именно на этой земле возможно создание туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа».

- В настоящий момент реализация проекта находится на стадии концептуального планирования, - уточняют в администрации Анапы.

По предварительным расчетам, общий объем инвестиций в кластер составит порядка 250 млрд рублей, в том числе в объекты курортной инфраструктуры - 200 млрд рублей, инженерной инфраструктуры – 50 млрд рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Благодаря реализации этого мегапроекта туристический поток увеличится почти на 3 миллиона человек, планируется создать 25 тысяч новых рабочих мест, а также существенно возрастет количество субъектов малого и среднего бизнеса.