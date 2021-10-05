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Общество5 октября 2021 10:25

Работа на юге? Есть!

Как изменилась ситуация на аграрном рынке труда в южных регионах России
Артем ВЛАДИМИРОВАртем ВЛАДИМИРОВ
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Заместитель генерального директора АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина

Заместитель генерального директора АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина

«Комсомольская правда» в онлайн-формате провела конференцию «Деловая пятница». Участники мероприятия — предприниматели, эксперты и представители вузов — обсудили проблемы трудоустройства в аграрных отраслях на Юге России. В последние годы с учетом общих социальных тенденций вопросов по теме стало больше.

- За 10 лет ситуация в отрасли весьма изменилась, - уверяет менеджер по работе с ключевыми клиентами «Авито.Работа» Роман Царёв. - Главный тренд — это автоматизация процессов. На многие массовые позиции сложно нанимать людей. На это влияет снижение трудоспособного населения в России, отток мигрантов. Как итог, повышается стоимость найма.

Тем не менее, сервисы поиска работы отмечают рост активности соискателей профессий, связанных с сельским хозяйством. Согласно данным «Авито», в Ставропольском крае показатель интереса вырос на 18%, в Краснодарском крае — на 15%, в Ростовской области — на 3%. Аналитики «HeadHunter» дополняют эту статистику тезисом о том, что доля сельскохозяйственных вакансий в южных регионах остается весомой: например, только в Краснодаре она составляет более 9% от общего числа предложений, в Ставрополе — почти 4%. При этом отмечается, что во главе рейтинга Москва — и только потому, что многие вакансии, связанные в том числе с сельским хозяйством Юга России, поступают от столичных юрлиц.

Сбор урожая - один из самых прибыльных периодов для аграриев

Сбор урожая - один из самых прибыльных периодов для аграриев

Вузы также отмечают рост интереса к сельскохозяйственным специализациям у абитуриентов.

- Интерес к аграрным профессиям как со стороны родителей, так и со стороны самих абитуриентов возрастает, - уверяет проректор по учебной работе Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина Алексей Петух. - Об этом говорят и цифры. В 2021 году мы приняли на 600 абитуриентов больше, чем в 2020. За счет этого вуз стал выпускать больше специалистов. При этом качество образования не снижается, средний балл приема растет.

- Все выпускники вуза находят работу, - заявил проректор по учебной работе Кубанского государственного технологического университета Сергей Никонович. - Обучаясь на последнем курсе, наши студенты имеют трехсторонний договор, который обеспечивает их местом работы. Некоторые студенты остаются работать, часть — уходит в другие организации. Но перед принятием решения, где он будет работать, выпускник проходит практики и может стажироваться. За это мы благодарим наших партнеров.

Выпускники аграрных вузов без работы не сидят

Выпускники аграрных вузов без работы не сидят

«Агрокомплекс», к примеру, заключил более 30 соглашений о социальном партнёрстве с учебными заведениями. В результате — более 200 ежегодно проходящих практику студентов и более 250 трудоустраивающихся молодых специалистов.

- Привлечение и развитие молодых специалистов - один из важных аспектов кадровой политики компании «Агрокомплекс». У студентов работа в АПК все чаще ассоциируется с автоматизацией - новыми технологиями и сельхозтехникой, что дополнительно стимулирует к самореализации в перспективных и востребованных отраслях, - заявила заместитель генерального директора АО фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина.

Но работодатели отдают предпочтение не только молодым специалистам. «Агрокомплекс» готов находить применение специалистам предпенсионного возраста, имеющим опыт в непрофильных отраслях. А именно организовывать обучение действующих сотрудников, подготовку, переподготовку по профессиональным программам и повышению квалификации, получению новой специализации в своем Учебном центре. Кроме того, по переподготовке либо получению дополнительной профессии в рамках госпрограмм «Агрокомплекс» работает с центрами занятости населения.

Сегодня наиболее востребованные профессии в компании: в сельском хозяйстве — агрономы, мелиораторы, зоотехники и ветеринарные врачи; в пищевой переработке — технологи, инженеры, электромонтёры и сварщики, в торговле - продавцы.

- Для новичков в торговой сети у нас есть оплачиваемая стажировка перед оформлением, на которой можно проверить профессиональные навыки и способности кандидата. И сам кандидат активно на практике знакомится со спецификой работы. При отборе в первую очередь мы ориентируемся на тех, кто умеет и любит работать с людьми. Для повышения квалификации давно работающих продавцов у нас разработан цикл электронных обучающих курсов, которые позволяют быстро адаптироваться к изменениям в процессе организации работы. Кстати, в этом году для работников нашей фирменной розницы мы качественно пересмотрели систему мотивации, - отметила заместитель гендиректора «Агрокомплекса» Марина Ирхина.

«Агрокомплекс» ценит в сотрудниках обучаемость и коммуникабельность

«Агрокомплекс» ценит в сотрудниках обучаемость и коммуникабельность

При этом компания рассматривает разные форматы трудоустройства, в их числе — сезонные работы. Например, в садоводстве во время сборов урожая компания ежегодно привлекает от 200 до 1000 дополнительных работников. Этот период — самый прибыльный в сельском хозяйстве. На эту особенность при формировании зарплат обращал внимание начальник управления занятости министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов.

- Банк вакансий центра занятости, как правило, представлен работой, на которой наблюдается текучесть кадров. Из-за этого и средняя зарплата — 32 тысячи рублей. Но в сельском хозяйстве наблюдается зависимость от сезона и типа работ. Например, появился объект, на стройку нужны каменщики, зарплата до 80 тысяч рублей. Трактористы в пик сезона получают до 120 тысяч рублей, механизаторы — до 200 тысяч. Но разнорабочие без специальности всегда получают меньше — в районе 20 тысяч рублей.

Аналитик макрорегиона Юг компании "HeadHunter" Анастасия Кабинова заявила, что такая зарплата в 2,5 раза меньше той, которую ожидают работники.

- Средняя ожидаемая зарплата в АПК в Краснодарском крае равна 50 тысяч рублей. При этом наблюдается изменения в зарплатах в каждой специальности относительно 2020 и 2021 годов. Вдвое выросла оплата труда главного агронома (с 50 тысяч до 100), но в то же время упала — у ветврачей или торговых представителей. Ситуация будет меняться хотя бы потому, что в южные регионы продолжается приличный миграционный поток. Но что еще сильнее повлияет на ситуацию на рынке труда — это профессионализм.

Многие предприятия начинают постепенно оправляться от последствий ограничительных мер. Некоторые пришли к допандемийному числу работников в штате. В «Агрокомплексе» такой проблемы не было.

- В условиях карантинных мер компания работала стабильно — мы сохранили уровень заработных плат, не сокращали персонал, - сказала заместитель генерального директора АО фирма «Агрокомплекс» Марина Ирхина. - Кроме того, смогли организовать работу производств, на которых затруднена или невозможна удалённая работа: разбили персонал на группы, распределили функции для частичного совмещения, сформировали кадровый резерв и график скользящих смен.

Эффективная кадровая стратегия опирается на подстраивание под реальные условия. Такой пластичный подход к организации труда многие эксперты считают прогрессивным и успешным

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