Девочка «с маской Бэтмена» возвращается в Россию, чтобы продолжить лечение

Луна летит в Краснодар. Фото: Кэрол Феннер

Американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена возвращается в Краснодар, чтобы продолжить лечение у хирурга Павла Попова. Луне Феннер провели уже несколько фотодинамических процедур. На очереди финальная.

- Да, действительно, Луна с мамой наконец получили российскую визу и прилетят в Краснодар поздним вечером 4 октября, - подтвердили "КП" - Кубань" в клинике, где лечат Луну.

Как и прежде, Луна с мамой будут жить в квартире недалеко от стадиона и парка "Краснодар". Но сначала пройдут адаптацию после смены часовых поясов.

- Пока сложно сказать, сколько еще потребуется операций. Необходимо, чтобы доктор обследовал Луну. Она все лето провела в Америке, нужно посмотреть, как проходит процесс регенерации тканей на лице, - уточнили в клинике.

К слову, лечение рубцов - самый сложный процесс. Однако удаление невуса лазером все же менее травматичный процесс, чем тот, что предлагали хирурги в США.

Доктор Попов для Луны уже как родной. Фото: Светлана Алексуткина

Напомним, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России Павел Попов предложил альтернативу, мама девочки Кэрол приняла решение ехать в Краснодар.

Более того, она протоптала тропу для других медицинских туристов, страдающих от подобных недугов.

- Еще одна девочка из США, Деми, тоже проходила лечение у нас. Сейчас у нее полностью удалено пятно, остались только косметические процедуры, - уточнили "КП"- Кубань" в клинике Павла Попова.

Как известно, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.