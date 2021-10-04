Представитель РНКБ рассказал про кредитные программы для самозанятых

Фото РНКБ.

Самозанятых каждый год становится больше. Люди индивидуальному предпринимательству предпочитают формат самозанятости, но почему? Оказывается, так и налоги платить легче, и с бюрократией сталкиваешься реже, а еще получаешь государственную поддержку. Многие банки тоже повернулись лицом к самозанятой категории населения. Какие ставки по кредитам, что нужно, чтобы стать заемщиком и другие популярные вопросы «КП» - Кубань» задала управляющему директору Управления продаж и обслуживания РНКБ Андрею Степаненко.

- Почему в нашей стране все больше людей решают стать самозанятыми, в чем выгода?

- Все просто, если вы как гражданин ведете какую-либо деятельность, она должна попадать под какой-то налоговый режим. Если вы не крупный бизнесмен, а арендодатель, репетитор, кондитер, ремонтник и ведете небольшой бизнес. Главное, чтобы параметры вашего дела соответствовали тем, которые диктует налоговый режим: годовой доход не более 2,4 миллиона рублей в год и у вас не должно быть наемных сотрудников, - ответил управляющий директор Управления продаж и обслуживания РНКБ Андрей Степаненко.

Сегодня все больше людей стремятся к свободе действий. Перестать работать «на дядю», иметь свободный график, зависеть только от себя. Дух предпринимательства силен и в регионах. Эксперты советуют: пока бизнес не вырос - существовать в формате самозанятости. И налоги платить легче.

Фото РНКБ.

- Что такое налог на профессиональный доход?

- Налог на профессиональный доход - это вовсе не какой-то дополнительный налог, а специальный налоговый режим. Переход на него - добровольный. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на этот специальный налоговый режим (самозанятость), могут платить с доходов от своей деятельности налог по льготной ставке и только лишь его. Ставка составляет от 4 до 6%, - объясняет управляющий директор Управления продаж и обслуживания РНКБ Андрей Степаненко. - 4% платят в том случае, если доходы поступают от физических лиц, а 6%, соответственно, за доходы, которые приходят от юридических лиц. Это позволяет легально вести бизнес.

- Насколько велик спрос среди категорий самозанятых на кредиты?

- Спрос большой, так как самозанятые берут кредиты не только на развитие бизнеса, но и на решение своих личных потребностей как физическое лицо.

- Какие документы нужно представить банку, для того чтобы самозанятому получить кредит в банке РНКБ?

- Только паспорт. Клиент может или онлайн зарегистрироваться на сайте, или через мобильное приложение. Это займет 5 минут. Или прийти в банк, с собой нужно иметь только паспорт.

Фото РНКБ.

- Что банк РНКБ может предложить самозанятым людям, есть ли какие-то льготы?

- У нас есть специальный пакет сервисов, и стоит он 0 рублей. Бесплатный. Туда включены: правовые консультации, кредитная карта, дебетовая карта, виртуальная карта, бесплатные платежи внутри банка, возможность отправки чеков за выполненные услуги и работы, оплата автоматически посчитанного налога и льготное кредитование, - рассказывает управляющий директор Управления продаж и обслуживания РНКБ Андрей Степаненко.

С мая 2021 года банк РНКБ запустил выдачу кредитов самозанятым на разные цели. Теперь зарегистрированные самозанятые клиенты могут пользоваться всеми кредитными программами наравне с трудоустроенными гражданами. А постановку на учет как самозанятого можно осуществить онлайн без посещения ФНС и банковского офиса. Для этого достаточно просто заполнить анкету в мобильном приложении РНКБ либо на сайте банка. Кроме того, банк предлагает сниженные процентные ставки по всем кредитным программам для клиентов, которые подают данные о профессиональной деятельности через сервис «Самозанятые» в мобильном приложении. Для того чтобы воспользоваться кредитными программами, достаточно сформировать чеки на доход в текущем или предыдущем месяце через сервис РНКБ в мобильном приложении. Там все удобно и прозрачно, дополнительных консультаций не требуется.

- Какое конкурентное преимущество есть у банка РНКБ?

- При выборе РНКБ каждый клиент получает особый статус. Мы очень внимательны к каждому. Тот, кто пришел через наш сервис и пользуется им, может подать заявку на кредит и получить льготные условия, - объясняет управляющий директор Управления продаж и обслуживания РНКБ Андрей Степаненко. - Нужно сделать справку о доходах, которая формируется бесплатно в нашем мобильном приложении. Решение клиент получает в течение нескольких минут.

Выгода самозанятости по сравнению с индивидуальным предпринимательством заключается в том, что нет отчетности, нет страховых взносов, не нужно содержать онлайн-кассу и можно принимать оплату на расчетный счет. Даже расчетный счет самозанятому иметь не обязательно, достаточно иметь дебетовую карту и прямо туда получать зачисления своего дохода.