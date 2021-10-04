Агент «Согласия» в Краснодаре заработал 2,3 млн руб

.

Вознаграждение на эту сумму получил агент компании, заключавший договоры страхования имущества. В среднем агент компании в Краснодаре зарабатывает 92,2 тыс. руб.

Размер комиссии для агентов по добровольному розничному страхованию варьируется от 25% до 40% в зависимости от вида страхования.

Профессию страхового агента, как правило, выбирают активные люди зрелого возраста, которые ранее работали в других отраслях. По статистике страховой компании «Согласие», возраст 33% агентов – от 31 до 40 лет. Людей старше 50 лет – 27%, 41-50 лет – 23%, 20-30 лет – 15%. Доля молодежи (младше 20 лет) – 2%.

Чаще всего успеха в работе добиваются агенты старше 50 лет – они зарабатывают на 39% больше среднего дохода. Самый высокий средний заработок у женщин этого возраста. Женщин в агентской профессии вдвое больше, чем мужчин, – 67% против 33%.

Страховая компания «Согласие» предлагает опытным агентам и новичкам максимально удобные условия сотрудничества для получения дохода – возможность открыть офис по франшизе, получать дополнительный доход и взаимодействовать с компанией полностью в режиме онлайн. Таким образом, компания обеспечивает активного агента всеми инструментами для повышения заработка.

Контакты для будущих агентов: г. Краснодар, ул. Леваневского, 185/1. Тел. +7 (861) 21 15 30.

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия «Согласия» составила 36 млрд руб., выплаты – 17,5 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».