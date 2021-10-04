"Наш курорт превращается в свалку": в Горячем Ключе назревает экологическая катастрофа

Так выглядят улицы Горячего Ключа

Улицы Горячего Ключа буквально утопают в горах мусора. И жители забили тревогу.

- Я работаю экскурсоводом, - рассказывает “КП” - Кубань” жительница Горячего Ключа Анна. - К сожалению, первое, на что обращают внимание отдыхающие во время экскурсий, - это не красоты нашего города, а огромные горы мусора около контейнеров. Их не вывозят месяцами. И такая ситуация чуть ли не на всех улицах.

Фото: pleshakova_deputat

Экологический хаос связан с огромным количеством сухих веток. Все дело в том, что Горячий Ключ славится своей растительностью. Каждое дерево и кустарник требует ухода - их нужно периодически обрезать. Вот только куда девать сухие срезанные ветки потом - непонятно. Сжигать их нельзя - это карается штрафами. Поэтому жители либо выносят их на мусорки, либо оставляют неподалеку от своих домов.

Фото: pleshakova_deputat

- Раньше по городу ездили специальные машины, которые вывозили эти ветки, - объяснила Анна. - Однако потом они куда-то делись. Теперь дворники собирают ветки и листья в пакеты, после чего выносят их туда же, на городские мусорки. Работники говорят, что выбрасывать ветки и листья в контейнеры они не имеют права, - им дали такое распоряжение. Поэтому они оставляют их около баков. Листья, конечно, могут стать хорошим органическим удобрением. Их потом можно высыпать в компостные ямы. А вот ветки гниют. Да и собаки их постоянно растаскивают по всем улицам.

В администрации Горячего Ключа объясняют: сухие ветки деревьев считаются крупногабаритным мусором, а регоператор, с которым подписан договор, не занимается вывозом этого типа отходов. Влияет на количество накопившегося мусора и отсутствие городской свалки. Полигон закрыли еще 5 лет назад - после того как жители начали писать коллективные жалобы на неприятный запах.

Ветки деревьев - крупногабаритный мусор

- Калужский полигон сейчас находится на рекультивации. Процесс - длительный. Поэтому вывозить отходы туда нельзя. Ближайшая свалка - в Белореченске. Однако на то, чтобы вывезти туда мусор, требуются дополнительные финансовые и временные затраты, - объяснили в пресс-службе администрации города. - Сейчас мы заключаем договоры с регоператором, который специализируется на вывозе крупногабаритных отходов, и ищем другие способы по очистке города от мусора.

Помимо этого, администрация города планирует приобрести специальную дробилку, с помощью которой можно будет перерабатывать крупногабаритный мусор.

Местные дворники собирают ветки и листья в пакеты, после чего выбрасывают их на мусорки

Поможем городу вместе

Также за проблему взялись и активисты города. Возглавила эту экологическую кампанию член Краснодарского регионального отделения РосЭко Татьяна Плешакова.

- Ситуация в Горячем Ключе - неприятная, - рассказывает Татьяна Плешакова. - Поэтому мы решили собрать группу активных и неравнодушных жителей и заняться этим вопросом. Мы обследовали мусорные площадки и занялись составлением актов по выявленным нарушениям. Активисты уже побывали на площадках, расположенных на улицах Ворошилова, Пушкина, Толстого, Пролетарской, а также на переулках Школьном и Подгорном. Наша работа вызвала широкий резонанс. Во многих местах начали убирать ветки и прочий крупногабаритный мусор.