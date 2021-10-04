«Яблонька и забор — уже в печке!»: жители одной из станиц в Краснодарском крае ждут дров с прошлой зимы

Тепла нет в домах из-за волокиты с доставкой дров Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители станицы Ахметовской в Лабинском районе никогда так не мерзли, как в этом году. Теперь легально купить дрова (газа у них просто нет) они могут только, подав заявление через МФЦ в региональный минприроды. Но схема эта настолько сложна, что многие ждут дров еще с прошлой зимы. Хотя заявки все давно подали и оформили.

- Это абсурд. Мы фактически живем в лесу, а не можем купить дров. В нашем горном районе уже минусовая температура устанавливается по ночам, снег на днях выпадет, а топить печи нечем, - рассказывает «КП» - Кубань» учитель биологии в местной школе Дмитрий Решетняк.

Педагог, чтобы обогреться, пустил на дрова свой сад и деревянный забор.

- Я не знаю, как из положения выходят другие. Я заказал дрова через МФЦ, как полагается, еще в июне, но по сей день нет никаких гарантий, что мне привезут их раньше ноября, - говорит Дмитрий Решетняк.

Другие жители станицы и вовсе заявки оставляли в конце зимы. И тоже так и не увидели своих дров.

К слову, с 1 октября постановлением главы Лабинского района отопительный сезон здесь начался. Но чтобы разжечь котлы на угле в школе, амбулатории и детсаду станицы Ахметовской, тоже нужны дрова. А их нет.

- Пока жалоб оттуда нам не поступало. Насколько мне известно, котельные там уже начали работать потихоньку. Что касается дров населению, то проблема есть, - объяснил «КП» - Кубань» ситуацию замглавы района по ЖКХ Андрей Киселев.

По его словам, в минприроды решили навести порядок с «черными лесорубами», и сейчас, чтобы спилить кубометр леса, нужно пройти не одно согласование. В итоге лес цел, но грянул дефицит дров.

- Надо было загодя позаботиться о разрешении на выделение деляны и прочих моментах, а люди этого вовремя не сделали, - говорит замглавы.

Кстати, чтобы протопить среднюю станичную хату в 60 квадратов, нужно полторы машины дров на зиму. Стоит одна в районе 10 тысяч рублей.

- Мы проектируем газопровод в эти края. Но пока, да, дрова — это единственное возможное топливо для станичников, - продолжает Андрей Киселев.

В региональном минприроды подтверждают, заявления согласуются. Но объем их такой, что в ведомстве просто не успевают обрабатывать заявки.

- Древесина не вся подходит на дрова. Нужен валежник и сухостой, - пояснили «КП» - Кубань» в пресс-службе ведомства. - Но заявки обрабатываются.

Между тем, чтобы ускорить процесс, в администрации станицы начали сами, минуя МФЦ, собирать заявления жителей. Проблему обещают решить в ближайшее время.

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации...