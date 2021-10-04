Как погибал Ил-18: 49 лет авиаэксперты не могут разгадать тайну крупнейшей авиакатастрофы СССР

Основные части самолета остались на дне Черного моря и покоятся там до сих пор.

1 октября 1972-го навсегда стал черным днем для сотни семей. В этот день рухнул Ил-18 — лайнер упал в море под Адлером. Самолет выполнял рейс по маршруту Сочи — Москва. Приземлиться во Внуково он должен был спустя два часа, но в воздухе произошла беда...

Лайнер отправился из сочинского аэропорта в 19:25. Никаких проблем с вылетом не возникло - борт взмыл в небо по графику. С каждой минутой лайнер набирал высоту. Но через 4 минуты после взлета Ил-18 исчез с радаров.

Как позже выяснилось, самолет рухнул в Черное море. Военно-морские силы сообщили – борт упал примерно в 10 километрах от берега. Вот только от огромного пассажирского лайнера ничего не осталось. Во время удара о воду его буквально порвало в щепки.

Мелкие обломки и части тел пассажиров обнаружили спустя несколько часов. Именно это позволило экспертам понять, что самолет полностью был разрушен именно в момент удара о воду. Следов пожара не нашли.

- После взлета на высоте до 250 метров самолет начал разворот вправо, потом перешел в крутой левый разворот с резким снижением и рухнул в Черное море в 6-10 километрах от берега, - сообщала комиссия, занимавшаяся расследованием катастрофы Ил-18.

Основные части самолета остались на дне Черного моря и покоятся там до сих пор. Погибли все находившиеся на его борту 109 человек — 101 пассажир и восемь членов экипажа.

Командиром воздушного судна был опытный летчик Василий Герасимович Тихонов. Второй пилот — Валентина Алексеевна Слободская. Она принимала участие в беспосадочных перелетах женских экипажей Ил-18 под командованием Любови Улановой. Также в составе женского экипажа летом 1969 года установила три мировых рекорда на Ил-18.

С момента трагедии прошло уже 49 лет. Но тайна крупнейшего крушения СССР до сих пор не разгадана. Среди предположений был отказ техники, приборов и даже нападение на экипаж. Но крутой рельеф дна и почти километр глубины не оставили шансов выяснить истинные причины. Авиаэксперты говорят, что, скорее всего, их не удастся установить никогда.